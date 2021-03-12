"Укрзализныця" ведет диалог с правительством о внедрении системной программы финансовой поддержки компании

АО "Укрзализныця" (УЗ) ведет диалог с правительством о возможностях внедрения системной программы финансовой поддержки компании, сообщил глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы ведем с ними (представителями правительства - ИФ) работу над тем, чтобы это не стало единоразовой акцией (в законе о госбюджете на 2021 год предусмотрено 4 млрд грн на развитие подвижного состава и инфраструктуры - ИФ), а превратилось в системную программу поддержки национального железнодорожного перевозчика, как это практикуется практически во всех странах", - сказал он.

Жмак, в частности, отметил, что поскольку УЗ идет в сторону анбандлинга, то есть разделения на вертикали, то ситуация не может оставаться такой, как сейчас, когда за счет грузовых перевозок субсидируются пассажирские перевозки, производство, ремонты, инфраструктура.

"Когда наши четыре вертикали станут самостоятельными, сделать пассажирскую перевозку прибыльной без помощи государства будет попросту невозможно", - подчеркнул он.

Глава "Укрзализныци" также отметил, что компания с нетерпением ожидает принятия нового закона о железнодорожном транспорте, поскольку он позволит урегулировать два основных момента - режим частной тяги, то есть допуск частных локомотивов к инфраструктуре УЗ, и запуск системы публичных договоров на пассажирские перевозки.

Говоря о причинах затягивания принятия данного закона Жмак отметил, что в настоящее время "подвисает" очень много нужных и важных для страны законопроектов, но "в нашем случае причины комплексные, включая политические разногласия среди депутатов".