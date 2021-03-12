Экономика

13:35 12.03.2021

"Укрзализныця" ведет диалог с правительством о внедрении системной программы финансовой поддержки компании

2 мин читать
"Укрзализныця" ведет диалог с правительством о внедрении системной программы финансовой поддержки компании

АО "Укрзализныця" (УЗ) ведет диалог с правительством о возможностях внедрения системной программы финансовой поддержки компании, сообщил глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы ведем с ними (представителями правительства - ИФ) работу над тем, чтобы это не стало единоразовой акцией (в законе о госбюджете на 2021 год предусмотрено 4 млрд грн на развитие подвижного состава и инфраструктуры - ИФ), а превратилось в системную программу поддержки национального железнодорожного перевозчика, как это практикуется практически во всех странах", - сказал он.

Жмак, в частности, отметил, что поскольку УЗ идет в сторону анбандлинга, то есть разделения на вертикали, то ситуация не может оставаться такой, как сейчас, когда за счет грузовых перевозок субсидируются пассажирские перевозки, производство, ремонты, инфраструктура.

"Когда наши четыре вертикали станут самостоятельными, сделать пассажирскую перевозку прибыльной без помощи государства будет попросту невозможно", - подчеркнул он.

Глава "Укрзализныци" также отметил, что компания с нетерпением ожидает принятия нового закона о железнодорожном транспорте, поскольку он позволит урегулировать два основных момента - режим частной тяги, то есть допуск частных локомотивов к инфраструктуре УЗ, и запуск системы публичных договоров на пассажирские перевозки.

Говоря о причинах затягивания принятия данного закона Жмак отметил, что в настоящее время "подвисает" очень много нужных и важных для страны законопроектов, но "в нашем случае причины комплексные, включая политические разногласия среди депутатов".

Теги: #диалог #правительство #укрзализныця #финподдержка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:27 12.03.2021
Финплан "Укрзализныци" на 2021 год должен быть утвержден как можно скорее для дальнейшего прогресса компании - глава УЗ

Финплан "Укрзализныци" на 2021 год должен быть утвержден как можно скорее для дальнейшего прогресса компании - глава УЗ

14:07 12.03.2021
Глава УЗ рассчитывает рефинансировать проблемные кредиты к лету

Глава УЗ рассчитывает рефинансировать проблемные кредиты к лету

13:22 12.03.2021
"Укрзализныця" отмечает экономическую выгодность рельсобусов и может начать их закупку - глава УЗ

"Укрзализныця" отмечает экономическую выгодность рельсобусов и может начать их закупку - глава УЗ

12:45 12.03.2021
Мы снизили цену на простаивающие активы и начали получать доход – глава "Укрзализныци"

Мы снизили цену на простаивающие активы и начали получать доход – глава "Укрзализныци"

12:44 12.03.2021
"Укрзализныця" за 2 мес. перевыполнила план ремонта грузовых вагонов на 8%

"Укрзализныця" за 2 мес. перевыполнила план ремонта грузовых вагонов на 8%

11:45 12.03.2021
Транзит через Украину из-за COVID-19 упал на 20%, но с ноября 2020 г. намечается позитивная тенденция - глава "УЗ"

Транзит через Украину из-за COVID-19 упал на 20%, но с ноября 2020 г. намечается позитивная тенденция - глава "УЗ"

11:11 12.03.2021
"Укрзализныця" запустила запрос предложения для закупки 50 электровозов

"Укрзализныця" запустила запрос предложения для закупки 50 электровозов

10:15 12.03.2021
"Укрзализныця" не блокирует "пилот" частной тяги - глава компании

"Укрзализныця" не блокирует "пилот" частной тяги - глава компании

09:56 12.03.2021
"Укрзализныця" уже в апреле предложит рынку единый логистический тариф

"Укрзализныця" уже в апреле предложит рынку единый логистический тариф

16:36 11.03.2021
"Укрзализныця" поддержала Принципы расширения прав и возможностей женщин WEPs

"Укрзализныця" поддержала Принципы расширения прав и возможностей женщин WEPs

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021г. - прогноз

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

ПОСЛЕДНЕЕ

Nemiroff первым среди частных компаний получил лицензию на производство спирта

НКРЭКУ планирует утвердить удвоение объемов финансирования "Укрэнерго" нового строительства в 2021 г.

Рада может разблокировать большую приватизацию на следующей неделе - нардеп

МХП в 2020 году реализовал более 53 тыс. тонн молока

Клиентами ГК "Нафтогаз Украины" с момента открытия рынка газа стали 300 тыс. получателей льгот и субсидий

"Киевхлеб" в 2020 году получил 35,1 млн грн чистого убытка

"Интергал-Буд" расширил перечень своих ЖК-участников программы "Доступная ипотека 7%"

Законопроект о национализации "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели - Корниенко

Рада намерена на следующей неделе рассмотреть законопроекты о земельных аукционах и передаче земли в громады - Корниенко

Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА