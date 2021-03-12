НКРЭКУ планирует утвердить удвоение объемов финансирования "Укрэнерго" нового строительства в 2021 г.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует утвердить инвестпрограмму НЭК "Укрэнерго" на 2021 год в размере 4,329 млрд грн, что на 40% больше инвестирования в 2020 году (3,12 млрд грн).

Соответствующий проект постановления внесен в повестку дня заседания регулятора 17 марта.

Согласно проекту инвестпрограммы, обнародованном на сайте НКРЭКУ, новое строительство должно быть профинансировано на 1,096 млрд грн, техническое переоснащение – на 3,23 млрд грн. Таким образом, расходы на новое строительство увеличатся больше чем вдвое по сравнению с 2020 годом (0,46 млрд грн) - до 25,3% инвестиций против 15% инвестпрограммы в прошлом году.

Основным источником финансирования программы являются кредитные средства в размере 2,9 млрд грн, что на 0,7 млрд грн (на 31,8%) больше, чем было использовано в 2020 году (2,2 млрд грн).

Собственные средства компании рассчитаны на уровне 1,4 млрд грн против 0,9 млрд грн в прошлом году (больше на 0,5 млрд грн, или +55,5%).

Это амортизационные отчисления, запланированные на уровне 783,7 млн грн, прибыль на капитальные инвестиции, заложенная на уровне 300 млн грн, доход компании от продажи пропускной способности межгосударственных сетей в размере 248,89 млн. грн и другие доходы на уровне 40 млн грн.

Как сообщалось, в настоящее время ключевыми финансовыми партнерами "Укрэнерго" является Международный банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, банк правительства Германии KfW и другие.

Преимуществом кредитного финансирования МФО в компании называют низкие кредитные ставки и длительный срок возврата кредита, благодаря чему не нужно резко увеличивать тарифы компании для реализации проектов

В числе ключевых инвестпроектов "Укрэнерго" в 2021 году, в частности, значатся начало строительства воздушных линий (ВЛ) 330 кВ Кураховская ТЭС - Белицкая, Купянск - Креминская и Днестровская ГАЭС - Винницкая 750, строительство ВЛ 330 кВ Западноукраинская - Богородчаны с реконструкцией подстанций (ПС) 330 кВ "Богородчаны" и ПС 750 кВ "Западноукраинская", строительство подстанции 330 кВ "Западная" с заходами ВЛ 330 кВ.

НЭК "Укрэнерго" в 2020 году инвестировала в развитие сетей 3,12 млрд грн, выполнив инвестиционную программу года на 95,3%.