Экономика

12:56 12.03.2021

Рада может разблокировать большую приватизацию на следующей неделе - нардеп

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Рада может разблокировать большую приватизацию на следующей неделе - нардеп

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять в целом законопроект №4543 о разблокировании большой приватизации, при этом рассмотрение его во втором чтении планируется на следующей неделе, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" замглавы комитета Роксолана Пидласа ("Слуга народа").

"Только что комитет рекомендовал законопроект №4543 о разблокировке большой приватизации на второе чтение без изменений. Планируется, что на следующей неделе законопроект будет рассматриваться Верховной Радой ", - сказала она после заседания комитета в пятницу.

По словам Пидласой, закон в случае его принятия должен вступить в силу на следующий день после его публикации.

"На первое полугодие 2021 года в рамках большой приватизации планируется "Президент-отель", ОГХК, завод "Большевик". По ним есть аудиторские заключения и можно начинать процесс подготовки к приватизации", - сказала замглавы профильного комитета.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 февраля приняла за основу правительственный законопроект №4543, который предлагает разблокировать процесс большой приватизации.

Большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 предлагает исключить эту норму.

Теги: #приватизация #законопроект #рада
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