"Укрзализныця" за 2 мес. перевыполнила план ремонта грузовых вагонов на 8%

"Укрзализныця" в течение января-февраля 2021 года отремонтировала плановыми видами ремонта на собственных мощностях 2816 грузовых вагонов, находящихся в собственности предприятий, подчиненных компании, что более чем на 8% превышает плановое задание.

Как отмечается в сообщении на сайте УЗ в пятницу, вагоноремонтные депо региональных филиалов компании за указанный период отремонтировали 2326 грузовых вагонов, что превышает плановое задание почти на 10%.

Так, в январе - феврале Донецкой железной дорогой было отремонтировано 490 грузовых вагонов (на 2% больше плана), Львовской - 299 вагонов (почти на 10% больше плана), Одесской - 413 вагонов (почти на 12% больше), Южной желдорогой - 296, Юго-Западной - 218 (на 7% больше), Приднепровской - 610 (на 24% больше).

Также было отремонтировано 490 грузовых вагонов филиалами (вагоноремонтными заводами) "Укрзализныци" (на 1% больше плана).