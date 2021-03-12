Клиентами ГК "Нафтогаз Украины" с момента открытия рынка газа стали 300 тыс. получателей льгот и субсидий

С момента открытия рынка и по состоянию на март 2021 года уже почти 300 тыс. клиентов, которые получают льготы или субсидии, сменили поставщика, подали заявку на подключение и заключили договор о газоснабжении с газопоставляющей компанией (ГК) "Нафтогаз Украины", сообщил департамент интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" в пресс-релизе.

По информации НАК, в настоящее время государственный поставщик обеспечивает газом уязвимых клиентов из 5450 населенных пунктов на территории 24 областей Украины (без учета домохозяйств, которые обслуживает поставщик "последней надежды"). При этом получатели социальной помощи составляют треть коммерческих клиентов ГК "Нафтогаз Украины".

"Мы продолжаем работать с опасениями уязвимых клиентов, получающих соцпомощь, относительно смены поставщика газа, подчеркивая, что эти клиенты могут беспрепятственно поменять газовую компанию, не теряя льготы или субсидии. А процедура написания заявки и набор документов не отличаются от общих процедур смены газопоставляющей компании. Все, что мы просим у клиента, при подаче заявки указать наличие льгот или субсидий. Все остальное наша компания и органы соцзащиты сделают самостоятельно", - отметил директор дивизиона "Розничный бизнес" Максим Рабинович, которого цитирует пресс-служба.

Как напоминают в "Нафтогазе", Министерство социальной политики в феврале 2021 года при содействии группы Нафтогаз упростило процедуру смены поставщика газа для получателей льгот и субсидий.

В соответствии с постановлением Кабинета министров от 18 января 2021 года № 25, с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года, предельная цена на газ для населения регулируется и составляет 6,99 грн/куб. м.

При этом ГК "Нафтогаз Украины" в январе, феврале и марте 2021 года реализует газ по цене ниже рекомендованной правительством в размере 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

В настоящее время участники рынка ожидают продолжения государственного регулирования цены газа для населения с 1 апреля.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 5 марта предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.