Экономика

11:29 12.03.2021

"Киевхлеб" в 2020 году получил 35,1 млн грн чистого убытка

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"Киевхлеб" в 2020 году получил 35,1 млн грн чистого убытка

ЧАО "Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий, в 2020 году получило 35,1 млн грн чистого убытка против 10,67 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, общие активы "Киевхлеба" в минувшем году снизились на 12,6% по сравнению с 2019 годом – до 593,93 млн грн, а нераспределенная прибыль выросла на 2,2% - до 100,1 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года сократилась на 37,6% - до 103,12 млн грн.

Компания сообщает о запланированном на 12 апреля на годовом собрании ее акционеров, в повестке которого вопрос одобрения значительных сделок совокупной стоимостью до 148,5 млн грн, которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности в 2021 году.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ЧАО являются гражданин Британии Марк Родес и гражданин Израиля Александр Волченко.

Как сообщалось, ЧАО "Киевхлеб" создано в 1996 году путем преобразования государственного предприятия "Киевхлебпром". В его состав входят девять производственных площадок в столице и Киевской области, мощность которых позволяет ежедневно производить более 400 тонн хлеба и 30 тонн хлебобулочных изделий и 10 тонн кондитерских изделий.

Ассортимент продукции насчитывает около 250 наименований, которые реализуются под ТМ "Киевхлеб".

 

Теги: #убыток #киевхлеб
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