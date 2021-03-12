"Интергал-Буд" расширил перечень своих ЖК-участников программы "Доступная ипотека 7%"

Строительная компания "Интергал-Буд" расширила перечень собственных жилых комплексов-участников госпрограммы "Доступная ипотека 7%" при партнерстве с банком "Глобус".

Как сообщила пресс-служба компании, в перечень включены столичные ЖК "Сырецкие сады", "Нивки-Парк", а также ЖК "Киевский" в Черновцах, ЖК "Семицвет" во Львове и ЖК "Ривер Сити" в Житомире.

Как сообщалось, ранее компания включила в программу киевские ЖК "Озерный гай Гатное", "Теремки", "Академ-Квартал", "Причал 8".

Строительная компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 157 домов (Киев, Киевская область и другие регионы страны). В столице реализовано десять жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24", "Малахит" и ЖК "Лебединый" (в партнерстве).

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс. кв. м, в том числе бизнес-центры М8 и S26.