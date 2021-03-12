Экономика

09:56 12.03.2021

"Укрзализныця" уже в апреле предложит рынку единый логистический тариф

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"Укрзализныця" уже в апреле предложит рынку единый логистический тариф

"Укрзализныця" планирует предложить рынку единый логистический тариф на доставку грузов уже в апреле 2021 года.

"В апреле мы планируем предложить рынку единый логистический тариф, так как тариф на перевозку состоит из двух составляющих: регулируемых государством (это доступ на пути и тяга) и нерегулируемых (стоимость вагона)", - заявил в интервью "Интерфакс-Украина" глава правления компании Владимир Жмак.

Он также подчеркнул, что "Укрзализныця" не хочет оставаться для рынка "вагонной компанией".

"Мы никому не предлагаем вагоны, мы предлагаем комплексную услугу по перевозке грузов. Кто недоволен подходом? Тот, кто в свое время накупил "по дешевке" старых вагонов, пользуясь тем, что они в соседних странах попали под ограничение по продлению сроков их эксплуатации, и таким образом создал на украинском рынке профицит вагонов", - отметил Жмак.

Помимо этого, по его словам, до недавнего времени на рынке было очень много вагонов "Укрзализныци", которые были сданы в аренду экспедиторам по невыгодной для компании цене, однако рынку грузоотправителей эти вагоны предлагались уже в разы дороже.

Теги: #транспорт #укрзализныця #грузы #тариф
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