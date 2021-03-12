Экономика

09:54 12.03.2021

Рада намерена на следующей неделе рассмотреть законопроекты о земельных аукционах и передаче земли в громады - Корниенко

1 мин читать
Рада намерена на следующей неделе рассмотреть законопроекты о земельных аукционах и передаче земли в громады - Корниенко

Верховная Рада на предстоящей неделе планирует рассмотреть законопроекты о передачи земли в громады (№2194) и об электронных земельных аукционах (№2195), заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас была мечта, чтобы люди распоряжались землёй, и с 1 июля это будет. На этой неделе (с 15 по 19 марта - ИФ), кстати, в Верховной Раде будем голосовать за (законопроект) 2194, он стоит в повестке дня, - это законопроект, который передаст вам землю. И вместе с ним - 2195 об аукционах", - сказал Корниенко во время форума "Эффективные бюджеты" в пятницу.

Теги: #земля #законопроект #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:22 12.03.2021
Рада ожидает, что Зеленский вскоре внесет законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Рада ожидает, что Зеленский вскоре внесет законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

16:14 11.03.2021
Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о финуслугах и финкомпаниях

Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о финуслугах и финкомпаниях

13:24 10.03.2021
В Раде действует около сотни межфракционных депутатских объединений – "ОПОРА"

В Раде действует около сотни межфракционных депутатских объединений – "ОПОРА"

12:54 10.03.2021
Герус инициировал законопроект об ограничении импорта э/э и введение спецпошлин на энергоресурсы из РФ

Герус инициировал законопроект об ограничении импорта э/э и введение спецпошлин на энергоресурсы из РФ

15:38 09.03.2021
Парламентская реформа продолжается - Разумков

Парламентская реформа продолжается - Разумков

21:18 08.03.2021
Мендель: журналисты должны сами предложить власти собственный формат саморегулирования своей деятельности

Мендель: журналисты должны сами предложить власти собственный формат саморегулирования своей деятельности

18:04 04.03.2021
Корниенко: Некоторые положения законопроекта о Киеве надо переосмыслить

Корниенко: Некоторые положения законопроекта о Киеве надо переосмыслить

15:01 04.03.2021
Рада отклонила законопроекты о легализации оружия

Рада отклонила законопроекты о легализации оружия

13:41 04.03.2021
Правительство планирует передать местным громадам землю в Карпатах для строительства курорта "Боржава" – премьер

Правительство планирует передать местным громадам землю в Карпатах для строительства курорта "Боржава" – премьер

12:32 04.03.2021
В "Слуге народа" считают, что законопроект об обороте оружия необходимо отправить на доработку

В "Слуге народа" считают, что законопроект об обороте оружия необходимо отправить на доработку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021г. - прогноз

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" не блокирует "пилот" частной тяги - глава компании

"Укрзализныця" уже в апреле предложит рынку единый логистический тариф

Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

Выпуск еврооблигаций критически важен для реализации стратегии "Нафтогаза" – глава набсовета

"Энергоатом" в 2020 г. получил чистый убыток 4,8 млрд грн

В Раде инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации

"Укравтодор" и "Автомагистраль-Юг" подготовят предложение по ГЧП в рамках строительства Краковец - Броды - Ровно

На заседании СНБО было принято решение о гособоронзаказе на 2021-2023

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

"Эпицентр Агро" построит два элеватора в Хмельницкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА