Рада намерена на следующей неделе рассмотреть законопроекты о земельных аукционах и передаче земли в громады - Корниенко

Верховная Рада на предстоящей неделе планирует рассмотреть законопроекты о передачи земли в громады (№2194) и об электронных земельных аукционах (№2195), заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас была мечта, чтобы люди распоряжались землёй, и с 1 июля это будет. На этой неделе (с 15 по 19 марта - ИФ), кстати, в Верховной Раде будем голосовать за (законопроект) 2194, он стоит в повестке дня, - это законопроект, который передаст вам землю. И вместе с ним - 2195 об аукционах", - сказал Корниенко во время форума "Эффективные бюджеты" в пятницу.