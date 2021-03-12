Экономика

09:26 12.03.2021

Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

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Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

"Укрнафта", в которой НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция, является "настоящей проблемой" для группы и раздел ее активов с миноритариями является хорошим решением, считает глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд (Clare Spottiswoode).

"Если мы сможем отделить свою часть "Укрнафты", разделить бизнес и получить полный контроль над своей долей, то компания станет существенно более прозрачной, а нам не придется иметь дело со всеми этими проблемами", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Среди этих проблем Споттисвуд назвала, в частности, получение финансовой отчетности.

"Получить у "Укрнафты" отчетность, подтвержденную аудитом, оказывается очень непросто, они пытаются держать нас подальше от данных… Мы не можем получить информацию от компании, где мы - мажоритарный собственник, что означает, что мы не можем ею полноценно управлять или проверять обвинения в ее адрес", – отметила глава набсовета.

Комментируя обвинения в продаже "Укрнафтой" ресурса миноритарным владельцам по заниженным ценам, Споттисвуд назвала их справедливыми, но считает их причиной способ организации государственного аукциона, на котором продается ресурс, что позволяет манипулировать ценой.

"Мы прекрасно это понимали, пытались изменить правила, но они регулируются правительством и законодательством (закон "О нефти и газе" - ИФ). Силами "Нафтогаза" мы не можем изменить правила, которые дают возможности для манипуляций", – пояснила глава набсовета.

Как сообщалось, в конце января 2021 года "Нафтогаз", как мажоритарный акционер "Укрнафты", направил письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров. В начале февраля "Нафтогаз" направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

"Нафтогаз" просил на ближайшем заседании наблюдательного совета "Укрнафты" рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Должен был быть утвержден состав рабочей группы, проведен отбор компании из "большой четверки" для оценки активов, утвержден юридический советник для сопровождения процесса.

В настоящее время переговоры "Нафтогаза" с миноритарными акционерами "Укрнафты" по разделению активов компании ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них глава правления НАК Андрей Коболев общается напрямую с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщил сам Коболев в начале марта.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава правления НАК отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акция крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited – по 13,604991%, а также Bordo Management Limited. По данным министра юстиции Дениса Малюськи, бенефициарами этих компаний с общей долей 40,1% являются экс-владельцы ПриватБанка Коломойский, Геннадий Боголюбов. А также народный депутат Игорь Палица. Остальным акционерам принадлежало 9,899106%, и никто из них не владел более 5%.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" выступает крупнейшим миноритарием "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ), владея 43,0536% ее акций.

Теги: #нафтогаз #споттисвуд #активы #укрнафта
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