"Энергоатом" в 2020 г. получил чистый убыток 4,8 млрд грн

ГП "НАЭК "Энергоатом" в 2020 году получило 4,8 млрд грн чистого убытка против 3,7 млрд чистой прибыли в 2019 году, − говорится в сообщении дирекции по коммуникациям НАЭК "Энергоатом" в четверг.

Согласно финансовой отчетности компании за прошлый год, ее чистый доход составил 45,648 млрд грн, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом (48,846 млрд грн), валовая прибыль – 6,837 млрд грн (на 51% меньше, 11,569 млрд грн).

При этом показатель EBITDA, обозначающий прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, составила 13,3 млрд грн.

Как поясняют в НАЭК, 4,8 млрд грн чистого убытка возникли в результате четырех факторов, не зависящих от госпредприятия.

Первый из них - расходы на курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов. Благодаря им в настоящее время реализуются, в частности, проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков АЭС. Из-за значительного роста курса евро и доллара США в течение 2020 года убытки компании при обслуживании валютных кредитов составили 6,601 млрд грн.

Второй фактор − принудительное сокращение объема товарной продукции "Энергоатома" с 80,6 млрд кВт-ч до 73,7 млрд кВт-ч в соответствии с прогнозным балансом, утвержденным Минэнерго в апреле прошлого года. В результате балансовых ограничений некоторые энергоблоки АЭС были выведены в резерв на период от одного до трех месяцев, другие работали с ограничениями мощности от 10 до 40%. Как следствие - компания недополучила 4,7 млрд грн дохода.

Следующим фактором в НАЭК называют прямые потери из-за несоответствия себестоимости производимой АЭС электроэнергии той цене, по которой "Энергоатом" в рамках возложенных на него правительством публичных специальных обязанностей (ПСО) поставляет ее для населения. Вследствие продажи НАЭК в рамках ПСО половины произведенной э/э по цене 1 коп/кВт-ч потери составили 1,2 млрд грн.

Четвертый фактор – общая задолженность перед "Энергоатом" в размере 22,6 млрд грн. Из них 11,6 млрд грн − долг уже не функционирующего госпредприятия "Энергорынок", 6,5 млрд грн – задолженность ГП "Гарантированный покупатель" и 4,4 млрд грн – долг НЭК "Укрэнерго".

"То есть операционная деятельность государственного предприятия прибыльна, а чистый убыток на уровне 4,8 млрд грн объясняется затратами на курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов, потерями от выполнения ПСО и балансовых ограничений, а также огромной дебиторской задолженностью НАЭК "Энергоатом, − резюмируют в компании.

При этом "Энергоатом" планирует завершить первый квартал 2021 года с чистой прибылью.