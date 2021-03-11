Экономика

18:54 11.03.2021

"Энергоатом" в 2020 г. получил чистый убыток 4,8 млрд грн

2 мин читать
"Энергоатом" в 2020 г. получил чистый убыток 4,8 млрд грн

ГП "НАЭК "Энергоатом" в 2020 году получило 4,8 млрд грн чистого убытка против 3,7 млрд чистой прибыли в 2019 году, − говорится в сообщении дирекции по коммуникациям НАЭК "Энергоатом" в четверг.

Согласно финансовой отчетности компании за прошлый год, ее чистый доход составил 45,648 млрд грн, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом (48,846 млрд грн), валовая прибыль – 6,837 млрд грн (на 51% меньше, 11,569 млрд грн).

При этом показатель EBITDA, обозначающий прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, составила 13,3 млрд грн.

Как поясняют в НАЭК, 4,8 млрд грн чистого убытка возникли в результате четырех факторов, не зависящих от госпредприятия.

Первый из них - расходы на курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов. Благодаря им в настоящее время реализуются, в частности, проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков АЭС. Из-за значительного роста курса евро и доллара США в течение 2020 года убытки компании при обслуживании валютных кредитов составили 6,601 млрд грн.

Второй фактор − принудительное сокращение объема товарной продукции "Энергоатома" с 80,6 млрд кВт-ч до 73,7 млрд кВт-ч в соответствии с прогнозным балансом, утвержденным Минэнерго в апреле прошлого года. В результате балансовых ограничений некоторые энергоблоки АЭС были выведены в резерв на период от одного до трех месяцев, другие работали с ограничениями мощности от 10 до 40%. Как следствие - компания недополучила 4,7 млрд грн дохода.

Следующим фактором в НАЭК называют прямые потери из-за несоответствия себестоимости производимой АЭС электроэнергии той цене, по которой "Энергоатом" в рамках возложенных на него правительством публичных специальных обязанностей (ПСО) поставляет ее для населения. Вследствие продажи НАЭК в рамках ПСО половины произведенной э/э по цене 1 коп/кВт-ч потери составили 1,2 млрд грн.

Четвертый фактор – общая задолженность перед "Энергоатом" в размере 22,6 млрд грн. Из них 11,6 млрд грн − долг уже не функционирующего госпредприятия "Энергорынок", 6,5 млрд грн – задолженность ГП "Гарантированный покупатель" и 4,4 млрд грн – долг НЭК "Укрэнерго".

"То есть операционная деятельность государственного предприятия прибыльна, а чистый убыток на уровне 4,8 млрд грн объясняется затратами на курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов, потерями от выполнения ПСО и балансовых ограничений, а также огромной дебиторской задолженностью НАЭК "Энергоатом, − резюмируют в компании.

При этом "Энергоатом" планирует завершить первый квартал 2021 года с чистой прибылью.

Теги: #убыток #энергоатом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 11.03.2021
Hugo Boss получила чистый убыток в 2020 году из-за пандемии

Hugo Boss получила чистый убыток в 2020 году из-за пандемии

10:58 11.03.2021
"Энергоатом" оспорит решения НКРЭКУ о штрафе за недопоставки электроэнергии "ГарПоку"

"Энергоатом" оспорит решения НКРЭКУ о штрафе за недопоставки электроэнергии "ГарПоку"

13:56 04.03.2021
Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу "Энергоатома" − премьер-министр.

Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу "Энергоатома" − премьер-министр.

16:54 03.03.2021
Глава НАПК внес предписание Шмыгалю из-за нарушений в деятельности "Энергоатома"

Глава НАПК внес предписание Шмыгалю из-за нарушений в деятельности "Энергоатома"

18:53 25.02.2021
"Энергоатом" продал "ГарПоку" для населения 3,56 млрд кВт-ч "мартовской" электроэнергии

"Энергоатом" продал "ГарПоку" для населения 3,56 млрд кВт-ч "мартовской" электроэнергии

09:14 25.02.2021
"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у "Энергоатома" - глава УЗ

"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у "Энергоатома" - глава УЗ

14:51 24.02.2021
Кабмин внес изменения в уставы "Укргидроэнерго" и "Энергоатома" в связи с их переподчинением

Кабмин внес изменения в уставы "Укргидроэнерго" и "Энергоатома" в связи с их переподчинением

15:09 17.02.2021
"Энергоатом" планирует через 2-3 года увеличить производство э/э более чем на 20%

"Энергоатом" планирует через 2-3 года увеличить производство э/э более чем на 20%

15:39 10.02.2021
Работа НАБУ в "Энергоатоме" касается трейдингового подразделения – пресс-служба

Работа НАБУ в "Энергоатоме" касается трейдингового подразделения – пресс-служба

14:21 10.02.2021
НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021г. - прогноз

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

Департамент коммуникаций НБУ отрицает наличие альтернативной версии интервью с Рожковой

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации

"Укравтодор" и "Автомагистраль-Юг" подготовят предложение по ГЧП в рамках строительства Краковец - Броды - Ровно

На заседании СНБО было принято решение о гособоронзаказе на 2021-2023

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

"Эпицентр Агро" построит два элеватора в Хмельницкой области

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

ПриватБанк просит суд предоставить банку право участия в заседании по делу о выплате компаниям Суркисов $350 млн

"Укрзализныця" поддержала Принципы расширения прав и возможностей женщин WEPs

"ArcelorMittal Кривой Рог" направит 100 млн грн на соцпроекты в Кривом Роге

Кличко инициировал пересмотр условий формирования бюджета столицы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА