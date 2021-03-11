Экономика

18:34 11.03.2021

"Укравтодор" и "Автомагистраль-Юг" подготовят предложение по ГЧП в рамках строительства Краковец - Броды - Ровно

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"Укравтодор" и "Автомагистраль-Юг" подготовят предложение по ГЧП в рамках строительства Краковец - Броды - Ровно

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и компания "Автомагистраль-Юг" подписали меморандум относительно подготовки предложения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в рамках проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец - Броды - Ровно (за исключением участка Северного обхода Львова).

Согласно сообщению "Укравтодора" в Телеграм-канале, предусматривается, что "Автомагистраль-Юг" за свой счет разработает технико-экономическое обоснование реализации проекта ГЧП.

"Подписание меморандума позволит нам уже в ближайшее время объявить открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства маршруту Краковец - Броды - Ровно. Это должна быть современная дорога европейского уровня, которая соединит столицу Украины с крупнейшими городами Европы", - цитируется в сообщении глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В "Укравтодоре" напомнили, что для строительства участка Северного обхода Львова в этом году будет проведен открытый международный тендер в соответствии с правилами и принципами Международных финансовых организаций в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Обход Львова вместе с нововыстроенной дорогой Краковец - Броды - Ровно создадут новый транспортный коридор международного значения.

Теги: #укравтодор
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