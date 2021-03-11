Экономика

17:50 11.03.2021

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

2 мин читать
"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

В ближайшее время компании, владеющие "Донецкоблгазом", будут проверены из-за действий, которые 6 марта 2021 года привели к отключению населения от теплоснабжения, в случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" вернется под государственное управление, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга в четверг.

"Вы знаете, что владельцы решили отключить население от теплоснабжения, отключить от газа. В ходе исследования, которое провели в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, выяснили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. Эти две компании сейчас будут проверены соответствующей проверкой и в случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время" – отметил Данилов.

Как сообщалось 6 марта со ссылкой на пресс-службу "Донецкоблгаза", что НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК.

В свою очередь, пресс-служба группы "Нафтогаз" в "Фейсбуке" призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

"Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не оплачивал его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятию поставщика из реестров ВСО, как того требует закон", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 марта заявил о возобновлении работы котельных "Донецктеплокоммунэнерго" после того, как они были отключены вопреки постановлению Кабинета министров.

Теги: #снбо #донецкоблгаз #проверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:46 11.03.2021
СНБО приняла проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма

СНБО приняла проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма

18:29 11.03.2021
На заседании СНБО было принято решение о гособоронзаказе на 2021-2023

На заседании СНБО было принято решение о гособоронзаказе на 2021-2023

18:18 11.03.2021
СНБО на следующем заседании заслушает отчет главы Госслужбы геологии и недр по ситуации с пользователями недр

СНБО на следующем заседании заслушает отчет главы Госслужбы геологии и недр по ситуации с пользователями недр

17:56 11.03.2021
На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

17:41 11.03.2021
Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

17:26 11.03.2021
Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

19:17 09.03.2021
В Минобразования стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников

В Минобразования стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников

12:42 09.03.2021
Очередное заседание СНБО пройдет 12 марта, сообщил Данилов

Очередное заседание СНБО пройдет 12 марта, сообщил Данилов

18:42 04.03.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства

Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства

12:27 04.03.2021
В СНБО Украины подготовили проект Стратегии кибербезопасности

В СНБО Украины подготовили проект Стратегии кибербезопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021г. - прогноз

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

Департамент коммуникаций НБУ отрицает наличие альтернативной версии интервью с Рожковой

Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта

ПОСЛЕДНЕЕ

"Энергоатом" в 2020 г. получил чистый убыток 4,8 млрд грн

В Раде инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации

"Укравтодор" и "Автомагистраль-Юг" подготовят предложение по ГЧП в рамках строительства Краковец - Броды - Ровно

"Эпицентр Агро" построит два элеватора в Хмельницкой области

ПриватБанк просит суд предоставить банку право участия в заседании по делу о выплате компаниям Суркисов $350 млн

"Укрзализныця" поддержала Принципы расширения прав и возможностей женщин WEPs

"ArcelorMittal Кривой Рог" направит 100 млн грн на соцпроекты в Кривом Роге

Кличко инициировал пересмотр условий формирования бюджета столицы

Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о финуслугах и финкомпаниях

ОГТСУ вошел в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков по итогам 2020г, перечислив в госбюджет 14,8 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА