"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

В ближайшее время компании, владеющие "Донецкоблгазом", будут проверены из-за действий, которые 6 марта 2021 года привели к отключению населения от теплоснабжения, в случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" вернется под государственное управление, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга в четверг.

"Вы знаете, что владельцы решили отключить население от теплоснабжения, отключить от газа. В ходе исследования, которое провели в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, выяснили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. Эти две компании сейчас будут проверены соответствующей проверкой и в случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время" – отметил Данилов.

Как сообщалось 6 марта со ссылкой на пресс-службу "Донецкоблгаза", что НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК.

В свою очередь, пресс-служба группы "Нафтогаз" в "Фейсбуке" призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

"Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не оплачивал его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятию поставщика из реестров ВСО, как того требует закон", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 марта заявил о возобновлении работы котельных "Донецктеплокоммунэнерго" после того, как они были отключены вопреки постановлению Кабинета министров.