Экономика

17:48 11.03.2021

"Эпицентр Агро" построит два элеватора в Хмельницкой области

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"Эпицентр Агро" построит два элеватора в Хмельницкой области

Группа компаний "Эпицентр К", развивающая аграрное направление "Эпицентр Агро" с 2016 года, планирует постройку элеваторов в Шепетовке и с.Четырбоки (оба - Хмельницкая обл.), емкостью соответственно 120 тыс. тонн и 60 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе компании в четверг.

"С появлением новых современных элеваторных мощностей будут ускоряться все сопутствующие процессы – приемка, доработка, отгрузка и транспортировка зерна в морские порты из Хмельницкой области. Возможность реализовывать большие объемы выращенного зерна в сочетании с дополнительной скоростью обеспечит местным агропроизводителям конкурентное преимущество, несмотря на большое расстояние до портов", - уточнила заместитель руководителя "Эпицентр Агро" по элеваторному направлению Светлана Никитюк.

По данным агрокомпании, оборудование для строящихся объектов поставит международная компания Convex International, специализирующаяся на внедрении решений в агропромышленном комплексе.

Согласно данным "Эпицентр Агро", компания инвестирует часть предусмотренных на реализацию элеваторных проектов средств в железнодорожную инфраструктуру и проведение ж/д путей к новым элеваторам, что частично разгрузит автомобильные дороги в регионе.

Никитюк отметила, что "Эпицентр Агро" с середины 2020 года реконструирует маршрутный линейный элеватор в пгт Антонины (Хмельницкая обл.) емкостью 100 тыс. тонн. По ее данным, в следующем маркетинговом году общий объем вводимых в эксплуатацию новых элеваторных мощностей составляет 280 тыс. тонн.

Никитюк уточнила, что в 2020 году элеваторные мощности агрохолдинга выросли почти вдвое - до 1,5 млн тонн единовременного хранения зерна. Это произошло за счет реконструкции и увеличения мощностей Винницкого элеватора емкостью 375 тыс. тонн, Закупнянского элеватора (Хмельницкая обл.) емкостью 305 тыс. тонн, и элеватора "Переработчик" (Киевская обл.) емкостью 105 тыс. тонн.

По данным "Эпицентр Агро", компания планирует в следующем маркетинговом году увеличить мощности по единовременному хранению зерна до 2-2,2 млн тонн с нынешних 1,5 млн тонн.

Компания напомнила, что в минувшем году купила шесть элеваторных объектов в Шепетовке, Полонном, Славуте, Красилове, пгт Антонины и с. Закриничье (все - Хмельницкая обл.) у "Сварог Вест Групп".

Как сообщалось, ООО "Эпицентр К" имеет в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

"Эпицентр К" также развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. Обрабатывает свыше 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Теги: #элеваторы #эпицентр
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