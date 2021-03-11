ПриватБанк просит суд предоставить банку право участия в заседании по делу о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Государственный ПриватБанк (Киев) обратился в Верховный суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять 24 марта участие в судебном заседании по рассмотрению дела об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Согласно сообщению пресс-служба банка в четверг, ходатайство обосновано необходимостью установления кассационным судом при рассмотрении дела обстоятельств, положенных в обоснование ходатайств и заявлений банка, большим количеством процессуальных вопросов, заявленных участниками дела, сложностью дела, его резонансом и последствиями.

Банк напомнил, что Верховный Суд решил рассматривать дело в составе коллегии из пяти судей, однако без участия представителей участников дела.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.