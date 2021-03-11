Экономика

16:36 11.03.2021

"Укрзализныця" поддержала Принципы расширения прав и возможностей женщин WEPs

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"Укрзализныця" поддержала Принципы расширения прав и возможностей женщин WEPs

АО "Укрзализныця" (УЗ) поддержала принципы расширения прав и возможностей женщин на рабочем месте, в сфере бизнеса и в обществе (WEPs).

Соответствующее заявление о поддержке данных принципов подписал и.о. члена правления УЗ Иван Синяков в ходе Ring the Bell for Gender Equality в Киеве, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Укрзализныця" отмечает, что в ходе проведенного репутационного исследования среди своих сотрудников в конце 2020 года было выявлено ряд гендерно обусловленных проблем. В частности, удовлетворенность сотрудниц по фактору "Равные возможности" и "Прозрачность вознаграждения" была на несколько пунктов ниже, чем коллег-мужчин. При этом результаты показали, что женщины в целом имеют более высокий уровень включенности в бизнес-процессы в компании, чем мужчины.

"Трансформировать корпоративную культуру для создания равных возможностей женщин и мужчин в вопросах карьерного роста и справедливого вознаграждения - не быстрая, но стратегически важная задача. "Укрзализныця" видит проблемы и инициирует изменения. Мы подписываем Принципы WEPs, разработанные структурами ООН, чтобы в кругу мировых компаний-лидеров засвидетельствовать свою готовность создавать равные карьерные возможности независимо от гендера, бороться с проявлениями дискриминации, обеспечивать благосостояние и безопасность своим работникам", - отметил Иван Синяков, которого цитирует пресс-служба.

УЗ отмечает, что принципы WEPs разработали Глобальный договор ООН и ООН-Женщины в 2010 году. Присоединение к сообществу WEPs означает, что высшее руководство компании начинает работу над расширением возможностей женщин, которые в ней работают. Это предполагает начало работы над обеспечением равной оплаты труда за одинаковое качество выполненной работы, практику гендерной сбалансированности среди работников и нулевую толерантность к насилию на рабочем месте.

Теги: #weps #укрзализныця
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