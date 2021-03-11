Экономика

16:30 11.03.2021

Кличко инициировал пересмотр условий формирования бюджета столицы

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Кличко инициировал пересмотр условий формирования бюджета столицы

Мэр Киева Виталий Кличко планирует добиться пересмотра условий зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты разных уровней.

Соответствующее заявление Кличко сделал на заседании Киевсовета в четверг, во время обсуждения инициированного им обращения Киевского городского совета по вынесению на рассмотрение Конституционного суда представления о признании неконституционной нормы Бюджетного кодекса о зачислении в бюджет столицы только 40% налога на доходы физлиц, в то время как другим украинским городам зачисляют 60% соответствующего налога.

"За 2020 год 562 млрд грн собранных на территории Киева налогов направили в госбюджет. При этом, городу оставили всего 49 млрд. За счет трансфертов из госбюджета столица получила 8,5 млрд. Поэтому разговоры о том, что Киев, якобы, дотируют, выделяют много денег – не соответствуют действительности. Давайте откровенно говорить: Киев обеспечивает большую часть госбюджета. Но нам нужны справедливые условия формирования бюджета столицы", – цитирует мэра его пресс-служба.

Он пообещал продолжить переговоры с властью, чтобы добиться пересмотра условий зачисления НДФЛ.

"Много вопросов, касающихся жизнеобеспечения города, мы не можем реализовать из-за недостатка средств. Поэтому это обращение очень важно. Я неоднократно поднимал вопрос о НДФЛ на встречах с Президентом, Премьером и Главой Верховной Рады. Если нас не услышат, я уверен, нужно будет переходить к более активным действиям для защиты интересов и развития столицы", – подчеркнул мэр.

Обращение Киевсовета городской глава предлагает направить Президенту Украины, в Верховную Раду, депутатским фракциям и группам в парламенте, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Оно предусматривает подачу в Конституционный суд Украины представления о признании неконституционным пункта 1-1 части 1 ст. 64 Бюджетного кодекса Украины.

Теги: #киев #бюджет #кличко
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