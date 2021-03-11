"ArcelorMittal Кривой Рог" направит 100 млн грн на соцпроекты в Кривом Роге

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) направит 100 млн грн на реализацию социальных проектов, которые позволят улучшить городскую среду Кривого Рога.

Согласно пресс-релизу компании, меморандум о социальном сотрудничестве подписан генеральным директором ArcelorMittal СНГ Виджаем Гоялом, гендиректором АМКР Мауро Лонгобардо и мэром Кривого Рога Константином Павловым.

Уточняется, что в рамках подписанного меморандума будет создана рабочая группа, которая подготовит перечень проектов.

"Как и в самом названии нашего предприятия, компания ArcelorMittal и город Кривой Рог – тесно повязаны и работают в постоянном активном взаимодействии. Несомненно, все социальные проекты, которые мы внедрим совместными усилиями, укрепят имидж как города, так и нашей компании", - отметил Виджай Гоял, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, мэр Кривого Рога добавил, что продолжение плодотворного сотрудничества с АМКР в реализации совместных соцпроектов позволит и в дальнейшем объединять усилия для улучшения уровня жизни горожан.

Гендиректор АМКР подчеркнул, что комбинат вносит существенный вклад в экономику Украины, Днепропетровской области и, в частности, Кривой Рог, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в стране.

"За 15 лет работы в Украине компания перечислила в бюджет страны и города свыше 75 млрд грн. Однако помимо отчислений в бюджет, мы стремимся осуществлять конкретные проекты для обустройства Кривого Рога и комфорта его жителей", - резюмировал топ-менеджер.

В справке к пресс-релизу указано, что за 15 лет работы в Украине компания ArcelorMittal направила около 354 млн грн на реализацию проектов в рамках социального партнерства с городом и регионом. Основными направлениями социальных инициатив предприятия являются здравоохранение, образование, развитие местных сообществ и экология.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".