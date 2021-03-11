Экономика

16:33 11.03.2021

"ArcelorMittal Кривой Рог" направит 100 млн грн на соцпроекты в Кривом Роге

2 мин читать
"ArcelorMittal Кривой Рог" направит 100 млн грн на соцпроекты в Кривом Роге

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) направит 100 млн грн на реализацию социальных проектов, которые позволят улучшить городскую среду Кривого Рога.

Согласно пресс-релизу компании, меморандум о социальном сотрудничестве подписан генеральным директором ArcelorMittal СНГ Виджаем Гоялом, гендиректором АМКР Мауро Лонгобардо и мэром Кривого Рога Константином Павловым.

Уточняется, что в рамках подписанного меморандума будет создана рабочая группа, которая подготовит перечень проектов.

"Как и в самом названии нашего предприятия, компания ArcelorMittal и город Кривой Рог – тесно повязаны и работают в постоянном активном взаимодействии. Несомненно, все социальные проекты, которые мы внедрим совместными усилиями, укрепят имидж как города, так и нашей компании", - отметил Виджай Гоял, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, мэр Кривого Рога добавил, что продолжение плодотворного сотрудничества с АМКР в реализации совместных соцпроектов позволит и в дальнейшем объединять усилия для улучшения уровня жизни горожан.

Гендиректор АМКР подчеркнул, что комбинат вносит существенный вклад в экономику Украины, Днепропетровской области и, в частности, Кривой Рог, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в стране.

"За 15 лет работы в Украине компания перечислила в бюджет страны и города свыше 75 млрд грн. Однако помимо отчислений в бюджет, мы стремимся осуществлять конкретные проекты для обустройства Кривого Рога и комфорта его жителей", - резюмировал топ-менеджер.

В справке к пресс-релизу указано, что за 15 лет работы в Украине компания ArcelorMittal направила около 354 млн грн на реализацию проектов в рамках социального партнерства с городом и регионом. Основными направлениями социальных инициатив предприятия являются здравоохранение, образование, развитие местных сообществ и экология.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #arcelormittal #соцпроекты #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:20 09.03.2021
Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в феврале оставался повышенным

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в феврале оставался повышенным

00:49 09.03.2021
Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Роге

Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Роге

16:50 03.03.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" 11 марта выплатит работникам всю "13 зарплату" на общую сумму 415 млн грн

"ArcelorMittal Кривой Рог" 11 марта выплатит работникам всю "13 зарплату" на общую сумму 415 млн грн

12:24 18.02.2021
В Кривом Роге прикрыли две нарколаборатории

В Кривом Роге прикрыли две нарколаборатории

11:08 16.02.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" настаивает на прозрачном механизме решения налоговых споров в досудебном порядке

"ArcelorMittal Кривой Рог" настаивает на прозрачном механизме решения налоговых споров в досудебном порядке

16:11 11.02.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020 незначительно снизил реализацию в Украине из-за коронавируса

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020 незначительно снизил реализацию в Украине из-за коронавируса

15:46 11.02.2021
Сын основателя ArcelorMittal Адитья Миттал назначен новым CEO компании

Сын основателя ArcelorMittal Адитья Миттал назначен новым CEO компании

12:26 09.02.2021
СБУ вновь побывала на "ArcelorMittal Кривой Рог", осматривала горно-обогатительное производство

СБУ вновь побывала на "ArcelorMittal Кривой Рог", осматривала горно-обогатительное производство

12:15 09.02.2021
СБУ проводит обыски на "ArcelorMittal Кривой Рог" - президент AmCham

СБУ проводит обыски на "ArcelorMittal Кривой Рог" - президент AmCham

13:34 27.01.2021
Глава Госэкоинспекции переехал в Кривой Рог, где будет курировать новый Офис центрального аппарата

Глава Госэкоинспекции переехал в Кривой Рог, где будет курировать новый Офис центрального аппарата

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021г. - прогноз

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

Департамент коммуникаций НБУ отрицает наличие альтернативной версии интервью с Рожковой

ПОСЛЕДНЕЕ

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

"Эпицентр Агро" построит два элеватора в Хмельницкой области

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

ПриватБанк просит суд предоставить банку право участия в заседании по делу о выплате компаниям Суркисов $350 млн

"Укрзализныця" поддержала Принципы расширения прав и возможностей женщин WEPs

Кличко инициировал пересмотр условий формирования бюджета столицы

Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о финуслугах и финкомпаниях

ОГТСУ вошел в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков по итогам 2020г, перечислив в госбюджет 14,8 млрд грн

ЧБТР утвердил стратегию банка в связи с изменением климата

Пострадавшие от засухи фермеры смогут получить компенсацию процентов по реструктурированным кредитам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА