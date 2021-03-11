ЧБТР утвердил стратегию банка в связи с изменением климата

Совет директоров Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) утвердил первую Стратегию изменения климата банка, которая представляет видение и подход к решению проблем изменения климата на последующие десять лет и далее.

Согласно пресс-релизу банка, Стратегия определяет более целенаправленную роль ЧБТР в поддержке его акционеров как в смягчении, так и в борьбе с последствиями изменения климата, главным образом путем смещения приоритетов финансирования на более позитивные для климата операции и увеличение потенциала климатической взаимовыгоды в своих операциях.

Таким образом банк намерен лучше согласовать свое финансирование с климатическими приоритетами государств-членов, подчеркивает пресс-служба.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) - международная финансовая организация, основанная Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. Главный офис ЧБТР располагается в г.Салониках, Греция. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления кредитов, кредитных линий, акционерного капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц.

Уставный капитал банка - EUR3,45 млрд.