Hugo Boss получила чистый убыток в 2020 году из-за пандемии

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG получил чистый убыток в 2020 году на фоне слабых продаж в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в 2020 году составил 219 млн евро по сравнению с чистой прибылью в размере 205 млн евро в 2019 году. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистый убыток на уровне 181,1 млн евро.

Убыток до процентов и налогов составил 236 млн евро. Выручка компании упала на 33%, до 1,95 млрд евро по сравнению с 2,88 млрд евро годом ранее. Показатель в четвертом квартале сократился на 29%, до 583 млн евро.

Негативное влияние на показатели в течение года оказало закрытие магазинов и ограничения на путешествия, особенно на ключевых рынках - в Германии и Великобритании, отмечается в сообщении компании.

Эта тенденция продолжилась в 2021 году и окажет давление на показатели в первом квартале, сообщила Hugo Boss. Между тем компания ожидает увеличения выручки и получения EBIT и чистой прибыли в нынешнем году.

Hugo Boss выплатит дивиденды в размере 0,04 евро на акцию.