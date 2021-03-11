Иск "Черкассыоблэнерго" к "Азоту" снижает шансы урегулирования долга за э/э в ближайшие годы – Group DF

Судебный иск ПАО "Черкассыоблэнерго" к ЧАО "Азот" (оба Черкассы) снижает шансы урегулирования существующего долга за электроэнергию в перспективе ближайших нескольких лет, сообщил департамент корпоративных коммуникаций Group DF International в четверг.

"Способы, сроки и порядок погашения задолженности могут быть определены только в рамках переговоров об условиях конвертации долга и исключительно за переговорным столом. Любое давление на предприятие является недопустимым и деструктивным с точки зрения перспектив решения проблемы", - говорится в сообщении.

Как отметили в Group DF, судебные разбирательства, подобные инициированному "Черкассыоблэнэнерго" в отношении черкасского "Азота", могут длиться годами.

"Для любой компании и любого операционного директора (и "Черкассыоблэнэнерго", на наш взгляд, не является исключением) всегда приемлемее иметь на столе четкий и понятный план погашения долга и поэтапное возвращение денег вместо растянутых на годы судебных споров", - утверждают в компании.

К тому же, по информации Group DF, к настоящему времени "Черкассыоблэнерго" также задолжало "Азоту" более 600 млн грн, и этот долг необходимо погасить.

Как заявили в компании, Group DF "готова отстаивать свою правоту в судах, так как ранее Фонд госимущества в одностороннем порядке заблокировал действие целого ряда мировых соглашений между "Черкассыоблэнэнерго" и "Азотом", согласно которым погашались долги предприятия".

Как сообщалось, ПАО "Черкассыоблэнерго" 9 марта в судебном порядке начало процедуру банкротства черкасского ЧАО "Азот" (подконтрольным Ostchem Дмитрия Фирташа), а также о взыскании с должника суммы штрафных санкций.

"Черкассыоблэнерго" просит открыть производство по делу о банкротстве ЧАО "Азот", признав ПАО его кредитором на сумму 1,863 млрд грн.

Кроме того, по данным компании, в феврале 2021 года "Черкассыоблэнерго" подало иски в Хозсуд Черкасской области к ЧАО "Азот" на взыскание задолженности по штрафным санкциям по невыплате основного долга на сумму 371 млн грн.

Как утверждает председатель правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук, в 2020 году Фонд госимущества (ФГИ) заблокировал реализацию новых договоренностей с "Азотом", согласно которым ежемесячная сумма выплат по долгу со стороны должника удваивалась до 14 млн грн в месяц в первые два года и возрастала до 20 млн грн ежемесячно в последующие два года, что поспособствовало бы погашению долгов "Черкассыоблэнерго" перед ГП "Энергорынок" за три года.

По информации "Черкассыоблэнерго", 3 марта 2021 года в связи с неудовлетворительными результатами работы Государственной исполнительной службы по взысканию задолженности с ЧАО "Азот", согласно предыдущим решениям суда, "Черкассыоблэнерго" также решило передать работы по взысканию долгов на сумму около 700 млн грн от Государственной исполнительной службы к частному исполнителю, название которого не разглашается.

ФГИ объявил о проведении 31 марта внеочередного собрания акционеров ПАО "Черкассыоблэнерго", в ходе которого он инициировал избрание с 1 апреля Вячеслава Горобца новым главой компании вместо действующего председателя правления Самчука.

Два мировых соглашения – на 1,2 млрд грн и 800 млн грн - между "Черкассыоблэнерго" и "Азотом" были подписаны в середине апреля 2019 года.

ФГИ управляет 46% акций ПАО, еще 25% находятся в управлении ЗАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО").