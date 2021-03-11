"Энергоатом" оспорит решения НКРЭКУ о штрафе за недопоставки электроэнергии "ГарПоку"

НАЭК "Энергоатом" оспорит в суде решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о возложении на генкомпанию штрафа в 170 тыс. грн за недопоставки электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

"Компания осознает свою социальную ответственность и в полном объеме обеспечивает потребности населения в электроэнергии по доступной цене. Вместе с тем не может обеспечивать запрашиваемые "ГарПоком" объемы, которые существенно превышают реальные объемы фактического потребления", – сообщил "Энергоатом" на сайте в четверг.

При этом в НАЭК отметили, что ее решения по объемах отпуска электроэнергии "ГарПоку" в проверяемый регулятором период с 1 декабря 2020 года по 17 января 2021 года были обусловлены необходимостью соблюдения финансовой сбалансированности с целью выполнения инвестиционных, производственных и других программ, в частности комплексной программы повышения уровня безопасности АЭС.

"Энергоатом" предоставил все обоснованные разъяснения НКРЭКУ, но они были проигнорированы, отмечается в релизе.

Как сообщалось, НКРЭКУ 10 марта оштрафовала ГП "НАЭК "Энергоатом" на 170 тыс. грн за недостаточные объемы продаж "ГарПоку" электроэнергии для нужд населения в январе этого года в рамках выполнения ПСО.

Нацкомиссия также обязала "Энергоатом" обеспечить в каждом расчетном месяце продажу "ГарПоку" электроэнергии на электронных аукционах в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины".

НАЭК в январе этого года продала ГП "Гарантированный покупатель" на трех электронных аукционах для потребностей населения 3,487 млрд кВт-ч электроэнергии при заявленной им "ГарПоком" потребности в 4,041 млрд кВт-ч.

НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО реализует "ГарПоку" для нужд бытовых потребителей порядка 50% производимой э/э по цене 15 коп за 1 кВт-ч.

Ранее руководство "Энергоатома" обвинило в СМИ "ГарПок" в якобы завышении объемов электроэнергии, необходимой для населения.