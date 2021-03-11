ФГИ сдаст "Одессавинпром" в краткосрочную аренду перед приватизацией

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины назначил на 31 марта онлайн-аукцион по аренде сроком на полгода целостного имущественного комплекса (ЦИК) ЧАО "Одессавинпром" (Одесса) со стартовой ценой 339,55 тыс. грн, сообщило ведомство на своем сайте.

"Краткосрочная аренда актива на шесть месяцев позволит повысить интерес к нему со стороны потенциальных покупателей. Заинтересованный в покупке предприятия бизнес сможет сначала зайти на предприятие как арендатор, ближе ознакомиться с ним и принять для себя более взвешенное решение об оптимальной цене покупки", - говорится в сообщении Фонда.

ФГИ уточнил, что предприятие входит в перечень объектов малой приватизации, и ведомство решило сдавать в аренду актив на срок, достаточный для подготовки к приватизации. Договор аренды с действующим арендатором был заключен в 1992 году, после этого неоднократно продлевался.

По данным ведомства, в состав ЦИК "Одессавинпром" входит 306 наименований зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и т.п.

ЧАО "Одессавинпром" в 2019 году произвело 666,7 тыс. дал игристых вин и 77,5 тыс. дал тихих вин.

Компания занимается производством коньяков, тихих и игристых вин под брендами "Французский бульвар" и "Вина Гулиевых", а также предоставляет свои мощности для розлива крымских брендов.

Как сообщалось, в феврале ФГИ решил приватизировать ЦИКи Харьковского завода шампанских вин (Харьков) и "Вашковского спиртового завода" (Черновицкая обл.).

Ранее Фонд сообщил о передаче для приватизации госпредприятий "Трилесский спиртовой завод" (Киевская обл.), "Коростышевский спиртовой комбинат" (Житомирская обл.), "Сумыспирт" (Сумская обл.), "Кировоградский спиртовой завод" (Кировоградская обл.), "Чечельницкий спиртовой завод" (Винницкая обл.).

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложило включить остальные 27 госпредприятий концерна "Укрспирт" в перечень подлежащих приватизации в 2021 году объектов. Минэкономики уточнило, что передаст управление данными объектами в ФГИ после принятия им соответствующего решения о приватизации активов.

Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сообщил о планах привлечь от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.