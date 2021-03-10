Экономика

18:32 10.03.2021

Egis Ukraina и холдинг Ertle создали совместное предприятие в сфере строительства и инжиниринга

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Egis Ukraina и холдинг Ertle создали совместное предприятие в сфере строительства и инжиниринга

Консалтинговая компания Egis Ukraina и международный строительно-инжиниринговый холдинг Ertle с 1 января 2021 года запустили в Украине совместное предприятие Egis Ertle Engineering.

Согласно пресс-релизу, новое предприятие создано на базе компании Derffer, входящей в холдинг Ertle.

"В пределах нового стратегического партнерства компании совместно будут предоставлять услуги проектирования и инжиниринга, в частности проведение комплексного анализа, технико-экономическое обоснование, подготовку стадий Р и П проектов, строительный контроль на объекте и авторский надзор", – уточняет пресс-служба Egis Ertle Engineering в среду.

Компания предлагает услуги для разработки инфраструктурных проектов в легкой и тяжелой промышленности, коммерческой недвижимости с использованием BIM-технологий.

"Полагаем, что такая команда преданных профессионалов дополнит нашу экспертизу и упрочит позицию команды на местном рынке", – считает директор Egis в Восточной Европе и Центральной Азии Арно де Ружи.

Egis действует в Украине с 1993 года.

Региональное подразделение Egis Ukraina LLC для Восточной Европе и Центральной Азии было создано в 1996 году.

Egis Ukraina предоставляет консалтинговые и инжиниринговые услуги в сферах энергетики, управления природопользованием, гражданского строительства, сооружения мостов и дорог, портов, водных путей. Главный офис расположен в Киеве.

Ertle – международный проектно-строительный холдинг, объединяющий предприятия промышленного, гражданского и коммерческого строительства в Центральной Европе (Украина, Польша), а также в странах Восточной Европы и Евразии (РФ, Беларусь, Казахстан). Головной офис холдинга расположен на Кипре.

В Украине холдинг представлен подрядными компаниями Watzenrode и Schumann.

В портфеле украинских проектов холдинга – новый безопасный конфайнмент в Чернобыле (компания Novarka) и котельная на биомассе в Хмельницкой области (Souflet).

Теги: #недвижимость #ertle #egis_ukraina #egis_ertle_engineering
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