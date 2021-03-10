Экономика

17:41 10.03.2021

"Нова Пошта" с 20 марта повышает тарифы на доставку и упаковку

1 мин читать
"Нова Пошта" с 20 марта повышает тарифы на доставку и упаковку

Группа компаний "Нова Пошта" с 20 марта повышает тарифы на доставку отправлений на 5 грн и на их упаковку - на 1-6 грн, сообщила пресс-служба компании в среду.

При этом, как отмечает компания, отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки "Новой Пошты". Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.

"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, "Нова Пошта" длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", - говорится в сообщении "Новой Пошты".

Теги: #нова_пошта #цены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:50 10.03.2021
Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале ускорился до 7,8% – Госстат

Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале ускорился до 7,8% – Госстат

13:25 10.03.2021
Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта

Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта

13:53 04.03.2021
Кабмин не будет устанавливать цены на продукты питания – Шмыгаль

Кабмин не будет устанавливать цены на продукты питания – Шмыгаль

09:13 24.02.2021
Беларусь заморозила цены на социально значимые продукты и лекарства

Беларусь заморозила цены на социально значимые продукты и лекарства

12:25 17.02.2021
Цена качественных проектов жилья в пригороде сравнялась с аналогичными по классу в центре столицы – эксперт

Цена качественных проектов жилья в пригороде сравнялась с аналогичными по классу в центре столицы – эксперт

17:24 16.02.2021
Нефтяные цены меняются разнонаправлено, Brent подешевела до $63,04 за баррель

Нефтяные цены меняются разнонаправлено, Brent подешевела до $63,04 за баррель

15:28 15.02.2021
"Нова Пошта" упростила правила упаковки для отправлений

"Нова Пошта" упростила правила упаковки для отправлений

13:47 11.02.2021
"Нова пошта" откроет логистический терминал в Николаеве на 7 тыс. посылок/час в марте

"Нова пошта" откроет логистический терминал в Николаеве на 7 тыс. посылок/час в марте

18:04 09.02.2021
Цены на нефть умеренно снижаются на фоне фиксации прибыли, Brent - $60,55 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются на фоне фиксации прибыли, Brent - $60,55 за баррель

13:22 05.02.2021
"Нова пошта" запустила 2-ю очередь Киевского инновационного терминала

"Нова пошта" запустила 2-ю очередь Киевского инновационного терминала

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

Департамент коммуникаций НБУ отрицает наличие альтернативной версии интервью с Рожковой

Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта

Герус инициировал законопроект об ограничении импорта э/э и введение спецпошлин на энергоресурсы из РФ

Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли до 4,4 млрд грн, системные должники – владельцы квартир от 200 кв.м – директор "Энергосбыта"

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

Увеличение занятости женщин добавит $20 трлн к мировому ВВП к 2050г - исследование

Egis Ukraina и холдинг Ertle создали совместное предприятие в сфере строительства и инжиниринга

Цены на нефть ускорили рост после данных о запасах в США

Департамент коммуникаций НБУ отрицает наличие альтернативной версии интервью с Рожковой

Герус инициировал законопроект об ограничении импорта э/э и введение спецпошлин на энергоресурсы из РФ

В Украине намерены создать государственную онлайн-платформу ветеранского предпринимательства и бизнеса

МАУ в феврале вернула пассажирам $2,5 млн за отмененные рейсы в связи с COVID-19

Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли до 4,4 млрд грн, системные должники – владельцы квартир от 200 кв.м – директор "Энергосбыта"

Первый замглавы НБУ заявляет о попытках цензуры и отхода от прозрачности со стороны руководства центробанка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА