"Нова Пошта" с 20 марта повышает тарифы на доставку и упаковку

Группа компаний "Нова Пошта" с 20 марта повышает тарифы на доставку отправлений на 5 грн и на их упаковку - на 1-6 грн, сообщила пресс-служба компании в среду.

При этом, как отмечает компания, отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки "Новой Пошты". Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.

"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, "Нова Пошта" длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", - говорится в сообщении "Новой Пошты".