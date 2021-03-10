Департамент коммуникаций НБУ отрицает наличие альтернативной версии интервью с Рожковой

Директор департамента коммуникаций Национального банка Украины (НБУ) Галина Калачова отрицает информацию об альтернативной версии интервью с первым заместителем главы центробанка Екатериной Рожковой для издания "Новое время".

"Относительно обвинений ДК (департамента коммуникаций - ИФ) в цензуре. ДК не давал "Новому времени" никакой альтернативной версии интервью (порезанного или непорезанного). Вообще сокращенной департаментом коммуникаций версии этого интервью не существует", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мне жаль, что члены правления НБУ прибегают к искажению фактов, клевете и провоцируют СМИ на публикацию недостоверной информации", - добавила Калачова.

Ранее первый замглавы НБУ Рожкова заявила о попытках цензуры со стороны руководства НБУ, в частности, со стороны департамента коммуникаций. По ее словам, руководство департамента пыталось запретить "Новому времени" публикацию ее интервью в оригинальном виде.

"Есть вещи, которые не очень можешь представить, и вот они с тобой происходят. Как-вот с ситуацией, когда спикер судится с институцией, публично озвучивает негативные месседжи в адрес руководителя и команды, а затем просит департамент коммуникаций это согласовать. А если ДК, согласно закрепленным за ним функциям, выявляет репутационные риски для институции и просит спикера самостоятельно отредактировать текст, то спикер возводит на департамент откровенную клевету", - прокомментировала Калачова.

По ее мнению, каждый сотрудник Нацбанка, особенно топ-менеджеры, "должны заботиться о репутации Нацбанка и не вредить ей".

"One-voice policy - это важно, и это не ноу-хау НБУ. Еще одна вещь, которой я не представляю, как спикер любого иностранного центробанка говорит что-либо против своей институции и команды", - сказала глава департамента коммуникаций НБУ.