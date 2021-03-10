Экономика

12:54 10.03.2021

Герус инициировал законопроект об ограничении импорта э/э и введение спецпошлин на энергоресурсы из РФ

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Герус инициировал законопроект об ограничении импорта э/э и введение спецпошлин на энергоресурсы из РФ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус (фракция "Слуга народа") инициировал законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно мер по усилению энергонезависимости Украины №5208 обнародован на сайте Рады в среду.

"Временно, до 31 декабря 2021 года, Регулятор (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ - ИФ) имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и государством, признанным Верховной Радой страной-агрессором", – говорится в законопроекте.

Согласно законопроекту, регулятор также имеет право аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020-2021 годы в части сечений с РФ.

В таком случае осуществляется компенсация средств, уплаченных за распределенную пропускную способность, указано в законопроекте.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается последовательный подход к снижению зависимости от поставок товаров из РФ, для чего также предлагается ввести спецпошлины на соответствующие поставки энергоресурсов.

Согласно переходным положениям законопроекта, Кабинет министров в трехмесячный срок должен принять акты относительно введения специальных пошлин на топливо-энергетические ресурсы происхождением из страны-агрессора, в том числе антрацит, битуминозный и коксующийся уголь, бензины, сжиженные газы, углеводороды и тяжелые дистиляты.

Кроме того, правительство должно разработать законопроект о направлении средств, полученных от спецпошлин, на финансирование оператора системы передачи по спецобязательствам компенсации стоимости "зеленой" электроэнергии и/или по развитию генерирующей мощности.

Вместе с тем, законопроектом предлагается обязать лицензиатов в сфере энергетики ежегодно предоставлять регулятору информацию относительно кредитных договоров свыше EUR10 млн по курсу НБУ с субъектами хозяйствования страны-агрессора, в частности об их размере, процентных ставках и графиках погашения.

Отдельной нормой законопроекта предлагается обязать Министерство энергетики инициировать неотложные меры в случае снижения запасов угля на складах электростанций ниже установленного минимального уровня с целью избежания нарушений работы ОЭС.

 

Теги: #рф #электроэнергия #законопроект #импорт #герус
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