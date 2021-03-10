МАУ в феврале вернула пассажирам $2,5 млн за отмененные рейсы в связи с COVID-19

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в феврале 2021 года рассмотрела около 15 тыс. запросов пассажиров о возвращении средств за отмененные рейсы в связи с COVID-19 и оформила возврат на сумму $2,5 млн, сообщила пресс-служба компании в среду.

Отмечается, что всего за 11 месяцев в период пандемии с апреля 2020 года по февраль 2021 года включительно, МАУ вернула пассажирам более $29 млн.

Кроме этого, авиакомпания напоминает, что пассажиры отмененных рейсов также имеют опции на выбор: бесплатное переоформление билета; промокод на сумму стоимости неиспользованного билета, действующий два года с момента его выписки.

"МАУ еще раз подчеркивает о готовности к диалогу со своими пассажирами и искренне надеется на понимание. Авиакомпания делает все возможное для скорейшей обработки каждого обращения", - подытоживается в сообщении.