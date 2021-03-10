Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли до 4,4 млрд грн, системные должники – владельцы квартир от 200 кв.м – директор "Энергосбыта"

Долги столичных потребителей за тепло и горячую воду по уточненным данным на 1 марта достигли 4,4 млрд грн, наибольший долг на одно домохозяйство вырос до 204 тыс. грн, сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) Константин Лопатин на онлайн-брифинге в среду.

Согласно презентации предприятия, представленной на брифинге, основная часть долга приходится на четверть потребителей, или 225 тыс. столичных домохозяйств.

Топ-10 должников включает потребителей, чьи долги в общей сложности уже достигли 1,8 млн грн – от 156,27 тыс. грн до 204,17 тыс. грн. Все они – владельцы квартир в Шевченковском, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах Киева площадью от 223 кв. м почти до 1350 00 кв. м.

"Среди наших системных должников нет ни одного, чья жилплощать была бы меньше 200 кв. м", – отметил Лопатин, подчеркнув, что с ними постоянно ведется работа по погашению долгов, которая "уже связана со взысканием таких долгов в судебном и принудительном порядке".

При этом, по его словам, обращение коммунального предприятия в суд существенно увеличивает объемы проплат потребителя. "Как показывает практика, решение подобных вопросов через суд увеличивает объемы проплат, учитывая, в частности, затраты на ведение судебного процесса, штрафные санкции, инфляционные затраты и пени. Сумма задолженности вырастает приблизительно на 30%", - подчеркнул директор "Энергосбыта".

Как сообщалось, "Киевтеплоэнерго" призывает должников реструктуризировать задолженности, для чего необходимо заключить с ним соответствующий договор, предложив пользоваться всеми доступными средствами коммуникации, в том числе Facebook и Skipe.

В КТЭ акцентировали внимание, что долги за отопление и горячую воду несут в себе риски для модернизации инфраструктуры, закупок газа и необходимых для ремонтов материалов, отметив, что тарифы вследствие подписания в начале февраля меморандума между Ассоциацией городов и правительством Украины остались на уровне 2019 года.