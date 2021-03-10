Экономика

11:58 10.03.2021

Правление "Укрзализныци" готово пройти проверку полиграфом - Жмак

1 мин читать
Правление "Укрзализныци" готово пройти проверку полиграфом - Жмак

Правление АО "Укрзализныця" готово ответить на вопросы Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке и оценке состояния компании с использованием полиграфа.

"Относительно полиграфа - мы все готовы прийти и на полиграф рассказать информацию, которую ВСК хочет от нас получить. Но сейчас она не получила от нас никакой информации, и на заседание нас не пригласили", - отметил глава компании Владимир Жмак в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.

Он также подчеркнул, что если ВСК пригласит правление компании на свое заседание, они обязательно примут в нем участие и предоставят всю необходимую информацию.

Как сообщалось, ВСК ВРУ по проверке и оценке состояния "Укрзализныци" решила запросить у премьер-министра Украины Шмыгаля и набсовета компании их оценку деятельности нынешнего правления УЗ.

Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением.

Теги: #укрзализныця #жмак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 10.03.2021
"Укрзализныця" за 2 мес. 2021г предупредила нанесение ущерба компании на 240 млн грн

"Укрзализныця" за 2 мес. 2021г предупредила нанесение ущерба компании на 240 млн грн

10:19 09.03.2021
Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением

Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением

14:44 08.03.2021
"Укрзализныця" 9-14 марта выполнит ряд спецрейсов из и в Закарпатье

"Укрзализныця" 9-14 марта выполнит ряд спецрейсов из и в Закарпатье

23:09 06.03.2021
"Укрзализныця" ограничивает высадку-посадку и продажу билетов в Закарпатье с введением в регионе усиленного карантина

"Укрзализныця" ограничивает высадку-посадку и продажу билетов в Закарпатье с введением в регионе усиленного карантина

20:12 06.03.2021
"Укрзализныця" осуществит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей

"Укрзализныця" осуществит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей

19:39 06.03.2021
Укрзализныця осуществит 3 спецрейса из Ивано-Франковской и Черновицкой областей для вывоза 2000 пассажиров

Укрзализныця осуществит 3 спецрейса из Ивано-Франковской и Черновицкой областей для вывоза 2000 пассажиров

11:50 05.03.2021
"Укрзализныця" и QTerminals договорились сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия" - Криклий

"Укрзализныця" и QTerminals договорились сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия" - Криклий

16:22 03.03.2021
"Укрзализныця" намерена ликвидировать внеклассные грузы

"Укрзализныця" намерена ликвидировать внеклассные грузы

18:24 02.03.2021
"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

13:12 02.03.2021
Госпрограмма на 3-5 лет по закупке пассажирских вагонов поможет привлечь международные компании - "Укрзализныця"

Госпрограмма на 3-5 лет по закупке пассажирских вагонов поможет привлечь международные компании - "Укрзализныця"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Герус инициировал законопроект об ограничении импорта российской электроэнергии

Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли до 4,4 млрд грн, системные должники – владельцы квартир от 200 кв.м – директор "Энергосбыта"

Первый замглавы НБУ заявляет о попытках цензуры и отхода от прозрачности со стороны руководства центробанка

"Укрзализныця" за 2 мес. 2021г предупредила нанесение ущерба компании на 240 млн грн

В украинской энергосистеме растут запасы угля и объемы производства "зеленой" э/э

ПОСЛЕДНЕЕ

Герус инициировал законопроект об ограничении импорта российской электроэнергии

В Украине намерены создать государственную онлайн-платформу ветеранского предпринимательства и бизнеса

МАУ в феврале вернула пассажирам $2,5 млн за отмененные рейсы в связи с COVID-19

Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли до 4,4 млрд грн, системные должники – владельцы квартир от 200 кв.м – директор "Энергосбыта"

Первый замглавы НБУ заявляет о попытках цензуры и отхода от прозрачности со стороны руководства центробанка

"Интерпайп" впервые поставил колесные пары украинской сборки во Францию

АМКУ проверит соблюдение конкурентного законодательства при реализации светлых нефтепродуктов - премьер

Правительство утвердило главу ликвидационной комиссии ГАСИ

Блочные позиции "ГарПока" потеряли в цене 11,3-18,2% по сравнению с первым апрельским аукционом

В украинской энергосистеме растут запасы угля и объемы производства "зеленой" э/э

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА