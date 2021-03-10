"Укрзализныця" за 2 мес. 2021г предупредила нанесение ущерба компании на 240 млн грн

Офис безопасности АО "Укрзализныця" (УЗ) за два месяца 2021 года благодаря усилению контроля в сфере закупок предупредил нанесение ущерба компании на общую сумму 240 млн грн, сообщила пресс-служба УЗ в среду.

Как отмечается в сообщении компании, сотрудники офиса, в частности, выявили и предупредили необоснованное завышение цен на одном из наиболее приоритетных направлений закупок, что позволило УЗ сэкономить почти 40 млн грн.

Кроме того в ходе проверок была выявлена деятельность двух организованных преступных групп, которые системно разворовывали дизельное топливо. Всего было выявлено хищение 280 тонн горючего на сумму около 5 млн грн.

"Материалы ряда проведенных проверок железнодорожники направили в правоохранительные органы, пять из которых - для начала досудебного расследования по признакам состава преступлений, предусмотренных ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), санкции этих статей предусматривает лишение свободы сроком 12 лет", - уточняется в сообщении.

Помимо этого, в ходе проверок сотрудники офиса безопасности и военизированной охраны УЗ выявили 83 факта хищения грузов и задержали 228 граждан, причастных к таким правонарушениям.

"Для предупреждения таких преступлений в компании принято решение усилить контроль на наиболее криминогенных участках ж/д инфраструктуры с применением новейших технических мероприятий, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Способствовать этому будет и четкое взаимодействие с представителями логистических компаний и территориальными правоохранительными органами", - подытожили в компании.