Экономика

09:45 10.03.2021

Правительство утвердило главу ликвидационной комиссии ГАСИ

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Правительство утвердило главу ликвидационной комиссии ГАСИ

Кабинет министров Украины утвердил врио главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Сергея Галицина на должность главы ликвидационной комиссии ведомства.

Соответствующее постановление №183 от 3 марта обнародовано на сайте правительства.

Как сообщалось, Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы ГАСИ Сергея Галицина вместо Ирины Король.

Ранее Галицин занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области.

Теги: #недвижимость #гаси #кабмин
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