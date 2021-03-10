Правительство утвердило главу ликвидационной комиссии ГАСИ
Кабинет министров Украины утвердил врио главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Сергея Галицина на должность главы ликвидационной комиссии ведомства.
Соответствующее постановление №183 от 3 марта обнародовано на сайте правительства.
Как сообщалось, Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы ГАСИ Сергея Галицина вместо Ирины Король.
Ранее Галицин занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области.