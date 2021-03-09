Блочные позиции "ГарПока" потеряли в цене 11,3-18,2% по сравнению с первым апрельским аукционом

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" на аукционе Украинской энергетической биржи (УЭБ) продало очередную партию "зеленой" электроэнергии с поставкой в апреле - всего 150 тыс. МВт-ч, свидетельствуют данные на сайте УЭБ во вторник.

Это второй аукцион "ГарПока" с поставкой на апрель.

Согласно его результатам, 72 тыс. МВт-ч базовой электроэнергии проданы в среднем по 1321,16 грн МВт-ч (здесь и далее - без НДС). На первом аукционе на апрель базовая э/э не предлагалась.

В то же время 36 тыс. МВт-ч с поставкой 8:00-19:00 проданы по 1483,57 грн/МВт-ч, что почти на 2 грн выше первой апрельской продажи (1481,74 грн/МВт-ч).

При этом средневзвешенной цена 21 тыс. МВ-ч с периодом поставки 10:00-16:00 в 1323,43 грн/МВт-ч на 11,3% ниже цены, сложившейся на первом апрельском аукционе (1491,36 грн/МВт-ч). 15 тыс. МВт-ч с поставкой 11:00-15:00 реализованы в среднем по 1293,12 грн/МВт-ч, что на 13% ниже цене первого аукциона на апрель (1487,94 грн/МВт-ч)

Больше всего (на 18,2%) снизилась по сравнению с первым апрельским аукционом цена 6 тыс. МВт-ч с поставкой на 13:00-14:00 – с 1481,39 грн/МВт-ч до 1211,82 грн/МВт-ч.

При этом в аукционе приняли участие 13 компаний. Часть из них результативно участвовала в предыдущих аукционах по продаже "зеленой" электроэнергии, в частности в текущем году – НЭК "Укрэнерго", ООО "Д.Трейдинг", "Укр Газ Ресурс", "Овис Трейд", "Стелла Энерджи", "Солди Инфинити", "Энергопоставщик", "Энерджи Трейдинг Групп", "НЭК", "Ю.Комодитиз".

В этот раз ряд покупателей ВИЭ-электроэнергии пополнил ЧАО "МХП Эко Энерджи", ООО "Юнайтед Энерджи", которой "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии в марте, заявив о долгах, а также "Электро Прайм".

Как сообщалось, 2 марта "ГарПок" реализовал почти 42 тыс. МВт-ч на апрель при средневзвешенной цене продажи около 1483 грн/МВт-ч (здесь и далее – без НДС).

Электроэнергию у "ГарПока" тогда приобрели семь компаний.