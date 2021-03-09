Siemens вслед за Норвегией поставит "голубую" распределительную установку на "ДТЭК Павлоградуголь"

Дочернее предприятие крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens AG "Cименс Украина" впервые в Украине поставит на ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" "голубую" комплектную распределительную установку – "голубое" КРУЭ.

"Это первая в Украине и только вторая поставка в страны Европы "голубого" КРУЭ для модернизации оборудования ОСП "Шахтоуправление имени Героев Космоса" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", – сообщила "Cименс Украина" на сайте во вторник.

Согласно сообщению, до этого "голубое" КРУЭ использовалось только в Норвегии, учитывая требования к нетоксичности и экологической нейтральности оборудования, использующегося в ее энергосистеме.

Указывается, что шахта была запущена в 80-х годах и является опасной относительно взрывов угольной пыли, что обусловило выбор "голубого" КРУЭ, исходя, в частности, из герметичности его корпуса, возможности работать вне зависимости от природных условий при любых температурных режимах, и не требующего вмешательства человека в поддержание функционирования оборудования.

"Новое устройство является частью "голубого" портфолио Siemens. Все распределительные установки в нем используют технологию Clean Air, состоящую из природных элементов атмосферного воздуха и не содержащую фтор газы, а также вакуумную технологию Siemens", – сообщил руководитель направления "Техника среднего напряжения и силовых трансформаторов" "Cименс Украина" Дмитрий Резниченко, слова которого приводятся в сообщении.

Партнером, реализующим данный проект на стороне заказчика, выступила компания "Экстрим Лтд.", согласно информации на ее сайте, специализирующаяся на разработке и реализации комплексных проектов по поставке, монтажу, вводу в эксплуатацию и сервисному обслуживанию систем энергоснабжения.