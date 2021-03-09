Экономика

10:19 09.03.2021

Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением

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Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" (УЗ) решила запросить у премьер-министра Украины Шмыгаля и набсовета компании их оценку деятельности нынешнего правления УЗ.

В своем Телеграм-канале глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак отметил, что со своей стороны приветствовал создание ВСК, поскольку его команде интересно узнать о первопричинах тех проблем, которые накапливались в компании годами.

"Недавно УЗ получила первый объемный запрос от ВСК, на который мы уже начали предоставлять информацию. Каково же было мое удивление, когда, даже не дождавшись от УЗ ответов, председатель ВСК Гришина Ю. сообщила на своей странице в "Фейсбуке" о результатах первого заседания комиссии", - написал Жмак.

Глава правления также заявил о сложившемся у него впечатлении, что ВСК не приняла во внимание обоснование необходимости ее создания, указанное в решении Рады о ее формировании, т.е. резкое ухудшение показателей производственной деятельности УЗ с 2017-го по 2020 гг.

"На заседание ВСК были приглашены только министр и члены наблюдательного совета УЗ, членов же правления на заседание пригласить забыли, а результаты деятельности действующего правления не исследовались от слова "вообще"... Надеюсь, что распространенная председателем ВСК в "Фейсбуке" информация - просто недоразумение и вместе с членами ВСК мы будем сотрудничать над тем, чтобы понять первопричины "крутого пике" УЗ с 2017 по 2020 годы", - написал Жмак.

В свою очередь председатель временной следственной комиссии по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа") на своей странице в Facebook напомнила о том, что в мае прошлого года ревизия "Укрзализныци" выявила нарушения почти на 12 млрд грн.

"За короткое время работы ВСК ко мне поступило более 20 обращений от отдельных работников и целых коллективов УЗ. Люди жалуются на грубые нарушения трудового законодательства, растраты, присвоения и нецелевое использование ресурсов предприятия. И все это на фоне колоссального падения показателей УЗ, непропорционально высоких зарплат топ-менеджмента, социальной напряженности среди работников компании, о чем свидетельствует акция протеста у Кабмина 17 февраля", - написала она.

Гришина также сообщила, что ВСК приняла решение обратиться к премьер-министру, министру инфраструктуры, а также к набсовету УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании, деятельность которого ВСК планирует рассмотреть с заслушиванием членов правления только на следующем заседании.

Теги: #жмак #укрзализныця #вск
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