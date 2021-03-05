Экономика

20:10 05.03.2021

ФГВФЛ ищет компанию для поиска и возврата активов Платинум банка и Финбанка

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ФГВФЛ ищет компанию для поиска и возврата активов Платинум банка и Финбанка

Фонд гарантирования кладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о проведении открытого конкурса на закупку услуг по возмещению вреда, причиненного связанными с Платинум Банк и/или Финбанк лицами этим банкам и их кредиторам.

Согласно объявлению на сайте Фонда в пятницу, речь идет о поиске и аресте активов, а также представительстве интересов ФГВФЛ и/или указанных банков в судебных процессах иностранных юрисдикций.

Прием заявок на конкурс заканчивается 22 марта 2020 года.

Как сообщалось, в апреле 2020 года ФГВФЛ подписал первый подобный договор с британскими компаниями Gateley и DWF для поиска и возврата активов, выведенных из неплатежеспособных банков "Финансы и кредит" и "Дельта", в том числе экс-акционерами банков Константином Жеваго и Николаем Лагуном.

Правление НБУ 10 января 2017 года отнесло Платинум Банк к категории неплатежеспособных, поскольку к 1 января банк не достиг положительного значения капитала.

Согласно данным центробанка, по состоянию на 10 января 2017 года владельцами существенного участия в Платинум Банке, независимо от формального владения, но с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка, были Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой.

Независимые субъекты оценочной деятельности в июне 2017 года оценили активы Платинум Банк в 2,323 млрд грн – в 3,6 раза меньше, чем в бухгалтерской документации, выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка на тот момент уже превысили 4,669 млрд грн.

Финбанк был зарегистрирован в 1993 году. Борис Кауфман в октябре 2014 года заключил непубличное соглашение о передаче контроля почти над 80% акций Финбанка миноритарному акционеру банка Александру Грановскому. По данным НБУ, к 1 января 2016 года А.Грановский владел 79,6573% акций, Александр Мамонтенко и Сергей Барков - по 9,9571% акций каждый.

На 1 января 2017 года Финбанк занимал 63-е место (650,91 млн грн) среди 93 действовавших в стране банков.

Теги: #финбанк #фгвфл #конкурс #платинум_банк
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