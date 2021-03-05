Экономика

19:54 05.03.2021

Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

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Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в пятницу о перспективах партнерства договорились начать урегулирование спорной ситуации в конкурентной борьбе авиагигантов Airbus и Boeing.

"В качестве символа этого нового старта мы с президентом Байденом согласились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров между Airbus и Boeing, как в отношении авиационной, так и не относящейся к авиации продукции, на первоначальный период в 4 месяца", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в Брюсселе.

"Мы оба взяли на себя обязательство сосредоточиться на разрешении наших споров, связанных с авиастроительством, на основе работы наших торговых представителей. Это отличная новость для предприятий и отраслей по обе стороны Атлантики и очень позитивный сигнал для нашего экономического сотрудничества в ближайшие годы", - считает фон дер Ляйен.

Споры между ЕС и США о субсидировании авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС принять контрмеры из-за субсидирования американского авиастроительного концерна и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до $4 млрд в год. В 2019 году организация предоставила аналогичное разрешение США в деле о господдержке Airbus, после чего Вашингтон обложил пошлинами европейские товары объемом $7,5 млрд в год.

Теги: #сша #авиапроизводители #евросоюз
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