Экономика

18:33 05.03.2021

Ковидный вакцинный туризм не будет иметь перспектив до насыщения рынка вакцинами от COVID-19 – эксперты

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Ковидный вакцинный туризм не будет иметь перспектив до насыщения рынка вакцинами от COVID-19 – эксперты

Ковидный вакцинный туризм не будет иметь перспектив до насыщения рынка вакцинами от COVID-19, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

В частности, директор агентства медицинского туризма DeutschMedic GmbH (Эссен, Германия) Анна Веген отметила, что Германия в настоящее время строго контролирует распределение вакцин от COVID-19 и ход вакцинальной кампании, поэтому говорить о въездном вакцинном туризме и возможности иностранцам привиться в Германии не приходится.

"В Германию сейчас нельзя приехать и привиться, количество вакцины ограничено, а потребность в вакцине очень высокая, пока привили всего около 6% населения. До тех пор, пока вакцины не будет в избытке, предлагать ее куда-то за рубеж или иностранцам за деньги невозможно", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума Medical Tourism Workshop в Киеве.

Веген отметила, что в Германии вакцины от COVID-19 на частном рынке нет, а вакцинацию проводят только сертифицированные государственные вакцинные центры, которые могут обеспечить безопасность вакцинации и хранения вакцины.

Она подчеркнула, что в Германии "прививают теми вакцинами, которые есть: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

"Вакцинация регулируется правительством. Сначала привили людей старше 80 лет, которые проживают в домах престарелых, персонал по уходу за этими пациентами, в дальнейшем планируется привить пациентов из групп риска, в том числе онкологических пациентов, медицинский персонал, пожарных, учителей", - сказала она.

Веген сообщила, что "купить вакцину в Германии и привезти ее в Украину невозможно, потому что закупка и контроль распространения осуществляется государством".

"Правительство говорит, что все желающие смогут привиться за счет страховой медицины, скорее всего, в течение этого года. Если спрос будет удовлетворен и если будут излишки, тогда возможно, тем, кто приезжает из других стран, смогут предлагать вакцину на коммерческой основе, но пока об этом речь не идет", - сказала она.

В свою очередь, президент Всемирной ассоциации медицинского туризма (Global Healthcare Travel Council) Виолетта Янышевская отметила, что в глобальном масштабе поездки для вакцинирования от COVID-19 есть, но они не имеют значительного масштаба.

"Вакцинный туризм и сейчас есть, например, богатые британцы путешествуют в Дубай, где получают вакцину. Представители стран СНГ могут свободно приехать в РФ и вакцинироваться российской вакциной. Американцы путешествуют из штата в штат за вакциной, Флорида сейчас является штатом, в которые едут американцы из разных штатов. Вакцинальный туризм есть, но хотелось бы, чтобы он был более легальным, без ограничений", - сказала она.

Янышевская отметила, что развитие поездок для вакцинации от COVID-19 может быть возможно, когда "коммерческая вакцина появится в свободной продаже в аптеках".

Вместе с тем она отметила, что в Украинскую ассоциацию медицинского туризма постоянно поступают запросы о том, куда можно поехать для вакцинации от COVID-19. "Спрос есть, есть обращения и запросы, но пока ехать за вакциной никуда нереально", - сказала она.

Теги: #туризм #covid_19 #вакцина
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