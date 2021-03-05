Украинские депутаты инициируют проверку МАГАТЭ безопасности Белорусской АЭС

Руководители всех 4-х подгрупп межфракционной группы "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" в Верховной Раде подписали письмо главе Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси с просьбой проверить безопасность недавно открытой Белорусской АЭС.

"Мы выражаем беспокойство на предмет соответствия нормам по здравоохранению и безопасности при строительстве Белорусской АЭС ввиду частоты и количества сбоев, аварий, отключений энергоблока от реактора, имевших место во время работы станции", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Украинские депутаты, в частности, обращают внимание на экстренную остановку АЭС и включение аварийной системы в ноябре 2020 года спустя несколько дней после ее запуска, а также на штраф местных властей из-за завоза на станцию ядерного топлива при наличии не устраненных нарушений и недостатков.

"В соответствие со статьей XII Устава МАГАТЭ и согласно механизму применения Агентством гарантий выполнения обязательств в случае запроса стран-членов, Агентство имеет право требовать соблюдения предусмотренных им норм по охране здоровья и безопасности, запрашивать отчеты о ходе работы, отправлять на место инспекторов Агентства после консультаций с представителями принимающей страны с целью выяснить положение дел на предмет соответствия с нормами по охране здоровья и безопасности", - напомнили депутаты.

Как сообщалось, 3 ноября 2020 года Беларусь ввела в эксплуатацию первый энергоблок АЭС рядом с Островцом в Гродненской области. 10 ноября производство электроэнергии на Белорусской атомной станции (БелАЭС) было временно приостановлено с последующим возобновлением работы 19 ноября. АЭС построили за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. БелАЭС может производить 18 млрд кВт*ч электроэнергии. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.