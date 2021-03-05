Литва и Украина сформируют рабочую группу по БелАЭС

Министры энергетики Литвы и Украины договорились сформировать рабочую группу, которая будет обмениваться информацией о ситуации с безопасностью на Белорусской АЭС (БелАЭС), импорте электроэнергии из России, наблюдавшихся и анализировавшихся потоках поставок электроэнергии.

Соответствующих договоренностей достигли на встрече в Украине и.о. министра энергетики Юрий Витренко с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом, сообщило Минэнерго Литвы.

"БелАЭС - это геополитический проект, это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому нам следует солидаризироваться в деле блокирования ее дальнейшего развития", - приводятся в пресс-релизе слова Крейвиса.

Он подчеркнул, что важно не торговать небезопасной электроэнергией из Беларуси, чтобы это было необходимым условием для остановки строительства второго энергоблока БелАЭС.

Ранее на этой неделе глава Минэнерго Литвы анонсировал также переговоры о блокаде БелАЭС с Польшей и Латвией.