Глава НКЦБФР назвал среднесрочной целью дать рынку больше инструментов

Фондовый рынок Украины страдает от отсутствия инструментов, и среднесрочной целью Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) является решение этой проблемы, заявил новый глава регулятора Руслан Магомедов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас наш фондовый рынок – это отголосок рынка денег. Мы торгуем облигациями государственного внутреннего займа (ОВГЗ), которые во многом "запараллелены" с банковским рынком. А я хочу, чтобы появились другие локальные эмитенты", – сказал он.

По мнению Магомедова, история сквиз-аутов в последние годы была "палкой о двух концах". "С одной стороны, отпустили эмитентов, которые не хотели быть на этом рынке. Но с другой - вместе с ними и сам рынок просто исчез. У нас просто нет сейчас equity: по большому счету, осталось семь или восемь эмитентов", – констатировал он.

Глава Комиссии отметил, что институциональным инвесторам не во что вкладывать деньги, кроме как в ОВГЗ, однако для инвестиций в них не нужно нанимать инвеступравляющего.

"Инвеступравляющему нужно дать другие инструменты, более широкие возможности для вложений, которые недоступны частным инвесторам. Мы должны выстроить реальность в соответствии с международными нормами и требованиями, чтобы у нас появились эмитенты, чтобы появились украинские IPO. Потому что на одних ОВГЗ мы рынка не построим", – подчеркнул Магомедов.

В качестве позитивного момента он отметил появление спроса, в том числе благодаря дешевым деньгам банковской системы, а также предприятий с интересными бизнес-моделями, которые хотели бы заимствовать на рынке.

В то же время глава Комиссии признал, что наличие на рынке всего двух публичных выпусков корпоративных облигаций – это из-за "архисложной системы", когда заимствование выходит дороже, нежели взять кредит в банке, а также связано с дальнейшими значительными административными расходами на поддержание выпуска.

"Потому нам надо разрешить проблему "курицы и яйца": ликвидности на рынке нет, потому что нет инструментов, но никто ничего и не выпускает, потому что дорого и не факт, что привлечет. Нужно найти правильный баланс, не создать лазейки для недобросовестных участников и открыть дорогу качественным эмитентам", – считает Магомедов.

По его словам, у финдиректоров компаний должна быть альтернатива: взять кредит в банке под определенный процент или выпустить облигации с какой-то премией к ОВГЗ, а может привлечь в капитал, потому что так намного дешевле. Глава регулятора добавил, что интерес со стороны финдиректоров уже есть. Например, к нему обращались микрофинансовые организации, которые размещают деньги под высокие ставки.

Комментируя инициативы о предоставлении налоговых преференций на рынке, Магомедов высказал мнение, что сейчас проблема не в их отсутствии, и это долгосрочная перспектива. "Они, конечно же, стимулируют. Но я думаю, если мы сейчас по всему сделаем ноль налогов, то у нас все равно не появится множество вкладчиков и инструментов. Проблема – отсутствие доверия", – считает глава НКЦБФР.

Он напомнил, что в 2006-2007 годах привлекал в корпоративные облигации по $6 млн в неделю, потому что были и деньги на рынке, и доверие, однако потом из-за действий ряда эмитентов оно было утеряно.

"Поэтому первое, что нужно сделать, – выстроить механизм для прихода эмитентов, которым будут доверять и которые исполнят свои обязательства. А если не исполнят, то чтобы мы могли соответственно отреагировать и наказать", – подчеркнул Магомедов.



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