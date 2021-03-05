Новый глава НКЦБФР намерен возобновить диалог с участниками рынка

Регулятор не может за участников построить фондовый рынок, но должен создать условия, при которых добросовестные профучастники смогут построить его и сделать полезным для страны, заявил новый глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Первое, что я хочу сделать на посту, – это начать диалог с локальными участниками. Те, кто остался сейчас, – фанатики своего дела. Это люди, которые по-настоящему хотят, чтобы в Украине фондовый рынок был", – сказал глава регулятора.

Магомедов указал, что назначенный в начале 2015 года состав комиссии во главе с Тимуром Хромаевым выполнил важную функцию – очистил рынок. "Но с его участниками, наверное, действительно не нашли общего языка. И этот антагонизм, просуществовавший почти все шесть лет, мешал развитию. Этот опыт нужно учесть и просто больше общаться", – считает новый глава НКЦБФР.

Он напомнил, что ранее при регуляторе во время руководства им Дмитрием Тевелевым (2010-2014 гг.) был специальный Совет, куда входили представители всех участников рынка - эмитенты, биржи, депозитарии и торговцы. "Думаю, мы эту практику возобновим, и уже в диалоге с рынком станет понятно, что мы можем сделать в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – сообщил Магомедов.

По его словам, правильным и прогрессивным будет упрощение и облегчение для профучастников условий работы. Например, вслед за НБУ разрешить удаленно открывать счета, облегчить процедуры KYC (know your client) и комплаенса, но при этом действовать в соответствии с международными практиками.

Глава комиссии напомнил, что прошел на рынке в топ-менеджмент с начального уровня, поэтому понимает проблемы обычных сотрудников бек-офиса, торговца, депозитария, управляющего и будет заниматься решением даже кажущихся на первый взгляд мелких вопросов, но которые препятствуют получению реального результата.

"Нужно понимать, какие задачи он (фондовый рынок – ИФ) может помочь решить стране и насколько это реально сделать в краткосрочной перспективе. Неинтересными являются вещи, которыми ты не можешь воспользоваться в ближайшие годы, тогда как у нас часто пытались "строить за облаками" и рынок становился каким-то эфемерным", – подчеркнул Магомедов.

По его словам, Нацкомиссия не будет слепо копировать евродирективы, а учитывать реальные возможности и потребности рынка. В качестве примера он привел утвержденные незадолго до его назначения новые правила деятельности торговцев ценными бумагами. "Меня уже засыпали просьбами, мол, ты посмотри, так как выполнить это невозможно. И действительно, иногда кажется, что взяли директиву и просто перевели через Google Translate. Я уверен: если задаться целью, то можно найти такую мембрану или фильтр, чтобы воду очистить, но не перекрыть. Да, это непросто, но для этого я и буду заводить новую команду, которой нужно будет сесть и, закатав рукава, работать", – пояснил глава регулятора.

Он напомнил, что начал свою карьеру в Фонде госимущества с 2005 года, затем "все время, проведенное на работе, посвятил фондовому рынку".

"Я технократ и понимаю, что такое соцсеть, поэтому меня и нет там. Но, видимо, из-за этого многим кажется, что я - "темная лошадка". Хотя, повторюсь: на рынке я давно и всем знаком", – отметил Магомедов.

Говоря о работе внештатным советником в Офисе президента, он сообщил, что это позволило делиться своей экспертизой с государством и помогать ему. "Много вопросов касалось фондового рынка. Возможно, из-за того, что в последние годы он не давал каких-то супер-результатов, это не так интересовало общественность. Но я понимаю, что рынок может сделать большой прорыв", – заявил новый глава регулятора.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 23 февраля 2021 года уволил с должности главы НКЦБФР Тимура Хромаева и назначил вместо него внештатного советника главы ОП, экс-директора "Аструм Капитал" Магомедова.

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов, которые назначаются на срок шесть лет. Три ее нынешних члена – Дмитрий Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов – от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии являются вакантными.