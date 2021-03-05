Экономика

14:38 05.03.2021

Новый глава НКЦБФР намерен возобновить диалог с участниками рынка

4 мин читать
Новый глава НКЦБФР намерен возобновить диалог с участниками рынка

Регулятор не может за участников построить фондовый рынок, но должен создать условия, при которых добросовестные профучастники смогут построить его и сделать полезным для страны, заявил новый глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Первое, что я хочу сделать на посту, – это начать диалог с локальными участниками. Те, кто остался сейчас, – фанатики своего дела. Это люди, которые по-настоящему хотят, чтобы в Украине фондовый рынок был", – сказал глава регулятора.

Магомедов указал, что назначенный в начале 2015 года состав комиссии во главе с Тимуром Хромаевым выполнил важную функцию – очистил рынок. "Но с его участниками, наверное, действительно не нашли общего языка. И этот антагонизм, просуществовавший почти все шесть лет, мешал развитию. Этот опыт нужно учесть и просто больше общаться", – считает новый глава НКЦБФР.

Он напомнил, что ранее при регуляторе во время руководства им Дмитрием Тевелевым (2010-2014 гг.) был специальный Совет, куда входили представители всех участников рынка - эмитенты, биржи, депозитарии и торговцы. "Думаю, мы эту практику возобновим, и уже в диалоге с рынком станет понятно, что мы можем сделать в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – сообщил Магомедов.

По его словам, правильным и прогрессивным будет упрощение и облегчение для профучастников условий работы. Например, вслед за НБУ разрешить удаленно открывать счета, облегчить процедуры KYC (know your client) и комплаенса, но при этом действовать в соответствии с международными практиками.

Глава комиссии напомнил, что прошел на рынке в топ-менеджмент с начального уровня, поэтому понимает проблемы обычных сотрудников бек-офиса, торговца, депозитария, управляющего и будет заниматься решением даже кажущихся на первый взгляд мелких вопросов, но которые препятствуют получению реального результата.

"Нужно понимать, какие задачи он (фондовый рынок – ИФ) может помочь решить стране и насколько это реально сделать в краткосрочной перспективе. Неинтересными являются вещи, которыми ты не можешь воспользоваться в ближайшие годы, тогда как у нас часто пытались "строить за облаками" и рынок становился каким-то эфемерным", – подчеркнул Магомедов.

По его словам, Нацкомиссия не будет слепо копировать евродирективы, а учитывать реальные возможности и потребности рынка. В качестве примера он привел утвержденные незадолго до его назначения новые правила деятельности торговцев ценными бумагами. "Меня уже засыпали просьбами, мол, ты посмотри, так как выполнить это невозможно. И действительно, иногда кажется, что взяли директиву и просто перевели через Google Translate. Я уверен: если задаться целью, то можно найти такую мембрану или фильтр, чтобы воду очистить, но не перекрыть. Да, это непросто, но для этого я и буду заводить новую команду, которой нужно будет сесть и, закатав рукава, работать", – пояснил глава регулятора.

Он напомнил, что начал свою карьеру в Фонде госимущества с 2005 года, затем "все время, проведенное на работе, посвятил фондовому рынку".

"Я технократ и понимаю, что такое соцсеть, поэтому меня и нет там. Но, видимо, из-за этого многим кажется, что я - "темная лошадка". Хотя, повторюсь: на рынке я давно и всем знаком", – отметил Магомедов.

Говоря о работе внештатным советником в Офисе президента, он сообщил, что это позволило делиться своей экспертизой с государством и помогать ему. "Много вопросов касалось фондового рынка. Возможно, из-за того, что в последние годы он не давал каких-то супер-результатов, это не так интересовало общественность. Но я понимаю, что рынок может сделать большой прорыв", – заявил новый глава регулятора.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 23 февраля 2021 года уволил с должности главы НКЦБФР Тимура Хромаева и назначил вместо него внештатного советника главы ОП, экс-директора "Аструм Капитал" Магомедова.

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов, которые назначаются на срок шесть лет. Три ее нынешних члена – Дмитрий Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов – от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии являются вакантными.

Теги: #нкцбфр #магомедов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 05.03.2021
Новый глава НКЦБФР Магомедов: Первое, что хочу сделать на посту, – начать диалог с участниками

Новый глава НКЦБФР Магомедов: Первое, что хочу сделать на посту, – начать диалог с участниками

15:08 05.03.2021
Глава НКЦБФР назвал среднесрочной целью дать рынку больше инструментов

Глава НКЦБФР назвал среднесрочной целью дать рынку больше инструментов

15:25 23.02.2021
Главой НКЦБФР назначен внештатный советник ОП Магомедов вместо уволенного Хромаева

Главой НКЦБФР назначен внештатный советник ОП Магомедов вместо уволенного Хромаева

15:06 03.02.2021
Ассоциация БЭМ поддержала кандидатуру советника главы ОП Магомедова на должность главы НКЦБФР

Ассоциация БЭМ поддержала кандидатуру советника главы ОП Магомедова на должность главы НКЦБФР

16:42 02.02.2021
Советник главы ОП Магомедов претендует на должность главы НКЦБФР

Советник главы ОП Магомедов претендует на должность главы НКЦБФР

19:41 01.02.2021
НКЦБФР начала процесс правоприменения против участников рынка в связи с заявленным собранием акционеров "Мотор Сич"

НКЦБФР начала процесс правоприменения против участников рынка в связи с заявленным собранием акционеров "Мотор Сич"

15:57 01.02.2021
Глава и члены НКЦБФР продолжают выполнять обязанности до назначения президентом их преемников

Глава и члены НКЦБФР продолжают выполнять обязанности до назначения президентом их преемников

15:26 01.02.2021
ПАРД предлагает назначить в НКЦБФР глав ассоциации и "Укрбиржи", советника главы ОП и экс-главу АРИФРУ

ПАРД предлагает назначить в НКЦБФР глав ассоциации и "Укрбиржи", советника главы ОП и экс-главу АРИФРУ

19:08 21.01.2021
UCMA рекомендовал президенту кандидатуры экс-нардепа Ризаненко и президента ПАРДа Кия на должности членов НКЦБФР

UCMA рекомендовал президенту кандидатуры экс-нардепа Ризаненко и президента ПАРДа Кия на должности членов НКЦБФР

15:52 12.01.2021
Глава НКЦБФР отмечает отсутствие практической реализации этических принципов на украинском рынке

Глава НКЦБФР отмечает отсутствие практической реализации этических принципов на украинском рынке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Уголь на "Центрэнерго" будет поступать с госшахт по прямым договорам - глава Минэнерго

Коломойский лично участвует в переговорах о разделе "Укрнафты" – глава "Нафтогаза"

Коболев раскритиковал план Витренко по продаже "Нафтогазом" в марте газа для населения и ТКЭ на год вперед

На содержание украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление" будут потрачены миллионы гривень – Коболев

НБУ готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения инфляции

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпошта" поднялась на 53 позиции в рейтинге PwC по качеству предоставления услуги EMS

Рада продлила срок установки счетчиков газа бытовым потребителям до 1 января 2023

Порядок таможенных формальностей для режима совместного транзита заработал в Украине - Минфин

Рада приняла за основу законопроект "О мультимодальных перевозках"

ЕИБ предоставит Укрэксимбанку дополнительные EUR 20 млн для кредитования МСБ

НКРЭКУ предварительно одобрила решение об обязательном предоставлении газопоставщиками годовых пакетов на май-апрель для населения

"Интерпайп" опровергает информацию о продаже "Нафтогазу" труб по завышенным ценам

"Метинвест" устанавливает контроль над "Покровской угольной группой" путем выкупа части опциона

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в Украине на уровне 75,1 млн тонн

Министр энергетики Саудовской Аравии: не важны цены на нефть, важен уровень коммерческих запасов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА