Экономика

13:49 05.03.2021

Рада продлила срок установки счетчиков газа бытовым потребителям до 1 января 2023

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Рада продлила срок установки счетчиков газа бытовым потребителям до 1 января 2023

Верховная Рада в пятницу 244 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом законопроект №4248-1 о внесении изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", продлив срок установки счетчиков природного газа населению до 1 января 2023 года.

Действие законопроекта распространяется на бытовых потребителей, которые проживают в частных домах и квартирах и используют газ только для приготовления еды.

Согласно действующему закону, срок установки счетчиков для этой категории потребителей закончился 1 января 2021 года.

Законопроект №4248-1 был поддержан 4 марта и рекомендован к принятию комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Учитывая, что принятие указанного законопроекта создает условия для завершения процесса обеспечения 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде, по результатам рассмотрения, принять законопроект № 4248-1 во втором чтении и в целом как закон", - сообщается в выводе профильного комитета.

По информации народных депутатов, в настоящее время в Украине не имеют счетчиков газа порядка 2,1 млн домохозяйств, где проживает около 5,5 млн чел.

Теги: #газ #счетчик #закон
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