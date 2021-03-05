Экономика

12:02 05.03.2021

НКРЭКУ предварительно одобрила решение об обязательном предоставлении газопоставщиками годовых пакетов на май-апрель для населения

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НКРЭКУ предварительно одобрила решение об обязательном предоставлении газопоставщиками годовых пакетов на май-апрель для населения

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на своем заседании в пятницу предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

"Годовой продукт мы будем вводить. Об этом уже неоднократно заявляли и правительство и президент. Сегодня предварительное одобрение. Всех приглашаем к обсуждению, чтобы с 1 мая его ввести", − сообщил в ходе заседания председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По его словам, годовой продукт позволит гарантировать населению стабильную цену газа, однако потребитель при этом сохранит за собой свободу выбора поставщика.

Как проинформировали представители регулятора, потребитель также будет иметь возможность приобретать на выбор другие виды продуктов поставщика, подекадные, помесячные или поквартальные.

"Годовой продукт – это цивилизационно правильная вещь, которая позволит потребителям не шарахаться и не смотреть каждый месяц, какая сложилась цена, нивелировать волатильность и защитить потребителей", − подчеркнул Тарасюк.

Как отмечается в обосновании к проекту соответствующего постановления НКРЭКУ, который был одобрен на заседании регулятора, его принятие позволит бытовым потребителям покупать газ на протяжении года по фиксированной цене, что обезопасит их от колебаний цен на рынке.

"Поставщик, поставляющий или планирующий поставлять газ бытовым потребителям, обязан разместить на собственном сайте и предлагать всем бытовым потребителям базовое годовое предложение сроком действия с 1 мая по 30 апреля следующего года", – указано в проекте изменений к правилам поставок природного газа, утвержденным постановлением НКРЭКУ №2496 от 30 сентября 2015 года.

Согласно проекту изменений в правила поставок газа, поставщики будут обязаны обнародовать на собственных сайтах цену ресурса, поставляемого в рамках базового годового предложения, до 25 апреля каждого года.

Срок действия базового годового пакета не зависит от начала поставок потребителю и продолжается до 30 апреля, следует из проекта. При этом поставщик не сможет менять цену поставки в рамках годового пакета на протяжении периода его действия.

В то же время поставщики будут иметь возможность предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.

При поставках природного газа в рамках базового годового предложения оплата счета поставщика должна быть осуществлена не позже 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Как сообщалось, в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года.

Глава правительства Денис Шмыгаль также поручил председателю НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.

Как подчеркнул Шмыгаль, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа, поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые страны, защитит от резких колебаний цен.

Теги: #газ #цена #нкрэку
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