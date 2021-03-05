Порядок таможенных формальностей для режима совместного транзита заработал в Украине - Минфин

Порядок выполнения таможенных формальностей для применения режима совместного транзита с использованием электронной транзитной системы вступил в силу с 5 марта, днем ранее соответствующий приказ опубликован в "Урядовом курьере", сообщило Министерство финансов.

"Минфин сообщает о вступлении в силу с 00 часов 5 марта 2021 года приказа (от 12 февраля 2021 года №86 - ИФ), необходимого для применения режима совместного транзита в Украине", - указало министерство на сайте.

Приказом, в частности, утвержден порядок таможенных формальностей для такого режима, а также порядок допуска транспортных средств и контейнеров к перевозке товаров под таможенными пломбами в режиме совместного транзита, уточнили в Минфине.

Подчеркивается, что вступление в силу указанного документа очередным шагом на пути присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита.