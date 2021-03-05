ЕИБ предоставит Укрэксимбанку дополнительные EUR 20 млн для кредитования МСБ

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Укрэксимбанку (Киев) дополнительные EUR20 млн для кредитования малых и средних предприятий, увеличив лимит финансирования до EUR280 млн.

"ЕИБ подписал соглашение с Государственным экспортно-импортным банком Украины (Укрэксимбанк) об увеличении лимита финансирования до EUR280 млн в рамках проекта "Кредит для поддержки Углубленной и всесторонней зоны свободной торговли Украины с ЕС", - указало представительство ЕС в Украине в релизе в пятницу.

"Дополнительное финансирование, а именно кредит в сумме, эквивалентной EUR20 млн, будет предоставлен через параллельный кросс-валютный своп в украинской гривне и будет доступен местному частному бизнесу, в частности малым и средним предприятиям", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, финансовая операция осуществляется при поддержке ЕС в рамках инициативы Team Europe, призванной поддержать бизнес во время коронакризиса.

"Расширение возможностей для доступного финансирования в местной валюте является одним из наших главных приоритетов, особенно во времена, когда МСП нуждаются в мощной поддержке для преодоления вызовов и дефицита ликвидности из-за пандемии COVID-19", - цитирует пресс-служба главу представительства ЕИБ в Украине Жана-Эрика Загона.

В свою очередь глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер отметил, что финучреждение сфокусирует средства дополнительного финансирования на удовлетворение конкретных и острых нужд украинских компаний.

ЕИБ является институцией ЕС. Его собственниками являются государства-члены ЕС. ЕИБ предоставляет долгосрочное финансирование.

В Украине ЕИБ работает с 2007 года. На страну приходится 60% кредитной деятельности банка в странах Восточного партнерства.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (246,877 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 73 действовавших в стране банков.