"Метинвест" устанавливает контроль над "Покровской угольной группой" путем выкупа части опциона

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", устанавливает контроль над "Покровской угольной группой" путем приобретения дополнительного пакета акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, "тем самым увеличив эффективную долю владения группы до уровня контрольной".

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, за счет консолидации приобретенных активов "Метинвест" полностью обеспечит свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

При этом уточняется, что в состав приобретенных активов входят несколько предприятий (далее – "Покровская угольная группа"), ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Совместно данные предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам группы. Все приобретенные активы находятся на подконтрольной Украине территории.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года, минеральные ресурсы и запасы ШУ "Покровское" по методике JORC составили 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

В 2020 году объемы добычи рядового угля "Покровской угольной группы" составили 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году, а производство угольного концентрата – 3,2 млн тонн, что на 39% больше, чем в 2018 году.

Согласно пресс-релизу, получение эффективного контроля над "Покровской угольной группой" стало возможным благодаря приобретению "Метинвестом" доли в этом бизнесе в июле 2018 года в размере 24,77%, а также опциону на покупку оставшихся 75,22% у других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и иных разрешений. В октябре 2020 года "Метинвест" получил одобрение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год на получение контроля над некоторыми предприятиями, входящими в состав "Покровской угольной группы".

Общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную "Метинвестом" в "Покровской угольной группе", обусловлена стоимостью опциона, который группа получила в 2018 году, отмечается в пресс-релизе.

В 2019-2020 годах, принимая во внимание потенциальную интеграцию с "Метинвестом", "Покровская угольная группа" реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность "Покровской угольной группы" составила $535 млн. В основном, это реструктурированная кредитная линия на сумму $480 млн со сроком погашения в 2030 году. "Метинвест" намерен применять взвешенный подход к управлению долговым портфелем "Покровской угольной группы".

Комментируя данную новость, генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что это важное для группы приобретение.

"В последние несколько лет группа испытывала постоянный дефицит в коксующемся угле. Теперь же мы достигли полного самообеспечения этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще прочнее. Следующим шагом станет интеграция новых активов в группу для усиления синергии. Уверен, что в составе "Метинвеста" "Покровская угольная группа" сможет повысить свою эффективность, а ее сотрудники – ощутить преимущества корпоративной культуры с высокими социальными гарантиями", - убежден топ-менеджер.

Как сообщалось в отчете "Метинвеста" за 2020 год, компания, имея 24,77%-й пакет акций, планировала до октября 2021 года выкупить первую часть опциона на 25,23% в Покровском угольном бизнесе, а завершить приобретение остальной части опциона в размере 49,99% в этом активе до конца 2022 года.

1 октября 2020 года группа получила одобрение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в отношении получения контроля над отдельными предприятиями, входящими в Покровский угольный бизнес. Согласно условиям одобрения АМКУ, сделка должна быть завершена в течение года после даты одобрения.

АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания". Данное разрешение Комитет предоставил "Метинвесту" по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются единой сделкой, так и разрешения на покупку ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" и "Шахтостроймонтажное управление №1". При этом АМКУ установил ряд условий при выдаче разрешений.

Кроме того, сообщалось, что группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы "Донецксталь", занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

В свою очередь Fintest Trading Co Limited (Кипр), холдинговая компания группы "Донецксталь", продала 40,847688% ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл., ранее – шахта "Красноармейская-Западная №1), а 57,2927% акций этого предприятия были переведены с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" на ICH.

В ICH, согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, по 24,99% принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Limited, Treimur Investments Limited (обе – Британские Виргинские о-ва), Misandyco Holdings LTD (Кипр). Эти четыре компании по состоянию на середину 2020 года также напрямую владели по 9,9894% "Ш/у "Покровское".

Ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. В 2019 году предприятие увеличило выручку на 32,7% – до 8 млрд 554,25 млн грн, получив чистую прибыль 925,01 млн грн против чистого убытка 998,13 млн грн годом ранее.

ОФ "Свято-Варваринская" в минувшем году сократила выручку на 18,6% – до 612,35 млн грн, сократив чистый убыток в 7,3 раза – до 5,82 млн грн.

В этом предприятии ICH принадлежит 22%, ШУ "Покровское" – 55%, ООО "Шахта "Свято-Покровская №3" – 23%. В последнем по 24,97% также владеют "Метинвест", Misandyco Holdings, Treimur Investments и Altana Limited.

"Шахтостроительная компания" в 2019 году увеличила выручку на 55,1% – до 774,07 млн грн, получив 9,14 млн грн чистой прибыли по сравнению с 16,37 млн грн чистого убытка в 2018 году. Основным владельцем этой компании с долей 99,92% является ШУ "Покровское".

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.