Экономика

19:49 04.03.2021

Предприниматели предлагают Раде снизить плату за пользование платежными терминалами, чтобы снизить цены – заявление УРБ

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Предприниматели предлагают Раде снизить плату за пользование платежными терминалами, чтобы снизить цены – заявление УРБ

Украинская рада бизнеса (УРБ) призывает Верховную Раду принять закон о снижении платы за расчеты с помощью платежных терминалов в торговых сетях, говорится в заявлении, опубликованном на ее официальном сайте.

УРБ призывает народных депутатов рассмотреть уже зарегистрированные в Раде законопроекты и на их основе разработать новый, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринга и интерчейнджа до европейского уровня.

"Учитывая монополизацию рынка этих услуг и многолетнее бездействие АМКУ, считаем приемлемой мерой прямое законодательное регулирование тарифов на эквайринг и интерчейндж (до 0,5% и 0,3% соответственно). С целью развития безналичных расчетов, имплементации норм европейского законодательства, поддержки бизнеса во время пандемии призываем народных депутатов рассмотреть законопроекты №4178 и №4178-1 и на их основе разработать 4178-р, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринг и интерчейндж до европейского уровня оптимальным образом", – говорится в заявлении.

В УРБ отмечают, что в Украине межбанковский сбор едва ли не самый высокий в странах Европы. "В Украине эта ставка достигает 2,4%, при средней около 2%. Так, в странах-членах ЕС межбанковский сбор (интерчейндж), который является самой большой комиссией за администрирование каждой проведенной операции, ограничен положениями Регламента №2015/751 от 29.04.2015г. И, как следствие, – составляет 0,2–0,3%. К примеру, согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж при расчете потребителей платежными картами (Consumer Card Interchange Fees) в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии – составляют от 0,2 до 0,3%, а иногда для сферы ритейла – 0%, в Узбекистане – base 0,75%, в Турции колеблются от 0,65 до 1,32%, в Республике Беларусь – от 0,3 до 0,8% и т.д."», – отмечается в заявлении.

В схожей ситуации другие страны мира, отмечают в УРБ, прибегли к существенным ограничительным антимонопольным мерам. "Например, канадский банковский регулятор ввел ограничения тарифа, ЕС ввел законодательные ограничения тарифов, Верховный суд Великобритании постановил, что плата за транзакции, установленные Visa и Mastercard, нарушала законы о конкуренции и т.д.", – отмечают авторы заявления.

По мнению УРБ, снижение стоимости платежей позволит как снизить цены товаров, так и поддержать малый и средний бизнес, которые больше всего страдают от последствий пандемии.

 

Теги: #урб #межбанковский_сбор
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