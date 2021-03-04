Франция представила программу поддержки малого бизнеса на 20 млрд евро

Франция представила план использования государственной помощи и инвестиций частного сектора для предотвращения волны банкротств из-за негативного воздействия пандемии COVID-19.

Эта модель в дальнейшем может быть использована в других странах Европейского союза, отмечает агентство Bloomberg.

Объем инициативы французского правительства составляет 20 млрд евро, которые будут направлены на улучшение финансовой ситуации в малом и среднем бизнесе (МСБ). Французские банки будут предоставлять кредиты, но 90% средств для них будут выделяться из специальных инвестиционных структур, финансируемых частными инвесторами. При этом государство будет предоставлять частичные гарантии.

Представители МСБ смогут направлять полученные средства только на инвестиции, а не на погашение существующего долга.

Банки будут определять размер ставок по кредитам в каждом конкретном случае. Однако правительство ожидает, что они будут находиться в диапазоне от 4% до 5% годовых для самых мелких компаний.