Экономика

19:01 04.03.2021

Уголь на "Центрэнерго" будет поступать с госшахт по прямым договорам - глава Минэнерго

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Уголь на "Центрэнерго" будет поступать с госшахт по прямым договорам - глава Минэнерго

Уголь на "Центрэнерго" будет поставляться с государственных шахт по прямым договорам, минуя посредников, заявил глава Минэнерго Юрий Витренко.

"На сегодняшнем совещании с "Центрэнерго" и Фондом госимущества, который является его формальным собственником, а затем на онлайн встрече с госшахтами мы согласовали, как уголь будет поставляться на "Центрэнерго" по прямым договорам. Тот уголь, который требует обогащения, также через стопроцентную госкомпанию будет поставляться на обогатительные комбинаты, поскольку они находятся в частной аренде", – сказал Витренко на заседании комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в четверг.

Отвечая на вопрос о погашении долгов, в частности, перед шахтой "Надия", он отметил, что как только вступит в силу закон о восстановлении полномочий и.о., он сразу же подпишет документы, необходимые для того, чтобы "господдержка для шахт из бюджета была реализована и деньги поступили".

Как сообщалось, Рада поддержала с предложениями президента Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о восстановлении полномочий исполняющих обязанности министров (на сегодня – и.о. министра энергетики Юрий Витренко)

Теги: #минэнерго #уголь #центрэнерго #витренко #шахты
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